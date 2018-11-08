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32ЦСКА в дыму, травма Фернандеса, «Рома» одной ногой в плей-офф
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07:53 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА не смог взять реванш у «Ромы» в матче ЛЧ, но показал себя с лучшей стороны

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА не сумел взять реванш за гостевое поражение от итальянской «Ромы» в матче четвертого тура группового этапа лиги Европы, уступив со счетом 1:2. Встреча прошла на московском стадионе «Лужники» в присутствии 64 454 зрителей.

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Еще до начала группового этапа Лиги чемпионов стало известно о том, что ЦСКА проведет домашние матчи с «Реалом», «Ромой» и «Викторией» не на «ВЭБ-Арене», а на стадионе «Лужники».

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа G, 7.11.2018, 20:55
ЦСКА
1Рома2

Благодаря этому клуб смог существенно увеличить посещаемость игр. На матче с «Реалом» присутствовало 71 811 зрителей. Армейский клуб позаботился о своих поклонниках, предоставив им возможность угоститься бесплатным горячим чаем и глинтвейном.

В первых трех матчах группового этапа ЦСКА сыграл вничью с «Викторией» (2:2), переиграл мадридский «Реал» (1:0) и уступил «Роме» (0:3). Армейцы подходили ко второму кругу на третьем месте в таблице, отставая от римлян и мадридцев на два очка.

Из-за травм ЦСКА не смогли помочь полузащитники Кристиан Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Кучаев и Александр Макаров, нападающий Абель Эрнандес, а также защитник Виктор Васин. Зато в состав вернулся основной вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев, пропускавший матч в Риме из-за удаления, полученного в домашней игре с «Реалом».

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ЦСКА показал хорошую игру

Матч начался для ЦСКА неудачно. На пятой минуте встречи армейцы пропустили гол после подачи углового, а три минуты спустя на носилках покинул поле защитник Марио Фернандес. Вышедший вместо него Георгий Щенников занял место левого защитника, а на позицию бразильца был переведен Иван Обляков. После матча агент Фернандеса Жорже Мендеш сообщил ТАСС о том, что футболист получил сотрясение мозга и о сроке его восстановления пока ничего неизвестно.

«Рома» имела хорошую возможность удвоить результат, однако футболист итальянской команды, выйдя один на один с Акинфеевым пробил слабо и точно в руки армейскому вратарю. После всех перестроений ЦСКА захватил инициативу и создал несколько неплохих моментов у ворот «Ромы». Самый реальный шанс отличиться был у Щенникова, когда он головой не смог попасть в практически пустые ворота с близкого расстояния.

ЦСКА забил спустя шесть минут после перерыва. Ильзат Ахметов отдал передачу в штрафную на Арнора Сигурдссона, исландец первым касание хорошо подработал себе мяч, а вторым точно пробил мимо вратаря Робина Ольсена. Однако через пять минут за вторую желтую карточку с поля был удален центральный защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон. «Рома» сразу же воспользовалась численным преимуществом и снова вышла вперед.

Лоренцо Пеллегрини остался один в штрафной ЦСКА и переиграл Акинфеева. Виктор Гончаренко к тому моменту не успел выпустить защитника Никиту Чернова на позицию удаленного Магнуссона. Футболист не находился в зоне разминки перед красной карточкой и в момент гола только готовился появиться на поле.

В дальнейшем армейцы имели неплохие походы к чужим воротам, даже играя в меньшинстве, но реализации в завершающей стадии команде Гончаренко не хватило.

«Хорошо, что удалось забить быстрый мяч. ЦСКА показал себя с лучшей стороны, нам помогло удаление, но оно произошло из-за того, что мы часто атаковали», — отметил после матча главный тренер итальянской команды Эусебио Ди Франческо.

Президент ЦСКА Евгений Гинер назвал поражение армейцев незаслуженным, а вице-премьер РФ Ольга Голодец посетовала на неудачу, отметив хорошую игру российского клуба. Солидарен с ними был и Сигурдссон, забивший первый мяч в составе ЦСКА. Футболист отметил, что армейцы больше владели мячом и имели больше шансов забить.

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Армейцы усложнили задачу выхода из группы

В другом матче группы «Реал» на выезде разгромил «Викторию» со счетом 5:0. Таким образом, после четырех туров «Реал» и «Рома» имеют в своем активе по 9 очков, ЦСКА — 4, «Виктория» — 1.

В случае победы над «Ромой» ЦСКА выходил бы на чистое второе место в группе G. После поражения подопечные Гончаренко практически лишились шансов выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для этого ЦСКА нужно на своем поле обыграть «Викторию», а в матче последнего тура в Мадриде победить «Реал». Испанская команда, в свою очередь, не должна обыграть в выездном матче «Рому».

Одержав две победы, ЦСКА сможет занять второе место также в случае двух поражений «Ромы» — дома от «Реала» и на выезде от «Виктории». Гинер на вопрос журналистов, остались ли у его команды шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, ответил: «Шансы есть всегда».

В следующем туре ЦСКА 27 ноября примет в Москве «Викторию», «Рома» в тот же день сыграет дома с «Реалом».

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