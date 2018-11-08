Португалия вновь сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

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Россия не смогла набрать очков после поражений «Локомотива» и ЦСКА на групповой стадии Лиги чемпионов.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 7.11.2018, 20:55 ЦСКА 1 Рома 2

При этом подобное произошло второй раз за последние два тура — «Локомотив» дважды проиграл португальскому «Порту», а ЦСКА в среду снова уступил итальянской «Роме» (1:2).

Таким образом, суммарный коэффициент России за прошедшие два дня остался неизменным — 47,549. Португалия благодаря ничьей «Бенфики» в матче против «Аякса» набрала 42,632 балла.

Находящаяся на пятом месте Франция после ничейного результата «Лиона» с немецким «Хоффенхаймом» (2:2) вплотную приблизился к рубежу в 53,000, имея сейчас в своем активе 52,998.

Лидер таблицы коэффициентов Испания набрала 92,283 балла, находящаяся на втором месте Англия — 69,891, Италия — 69,297, Германия — 64,784.

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — пять баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — одно очко.