Футболисты борисовского БАТЭ примут лондонский «Челси» в 4-м туре Лиги Европы

Две недели назад в английской столице борисовчане проиграли своему именитому оппоненту с результатом 1:3, но показали неплохой футбол, особенно во второй половине игры. В сегодняшнем поединке подопечные Алексея Баги намерены дать настоящий бой «Челси» и завоевать очки, что поможет в борьбе за выход в плей-офф.
Матч сегодня будет судить бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем. Игра будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». По традиции после окончания встречи организуется бесплатная дополнительная электричка, которая доставит болельщиков в Минск.
Кроме встречи в Борисове, сегодня в группе L состоится еще один поединок: в Будапеште венгерский «Види» из Секешфехервара примет греческий ПАОК. В первом круге турнира эти соперники встречались в Салониках, и тогда венгерская дружина переиграла греков со счетом 2:0.
Турнирное положение после трех туров: «Челси» — 9 очков, БАТЭ — 3, ПАОК — 3, «Види» — 3. В 1/16 финала выйдут две лучшие команды.