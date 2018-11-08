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10:27 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты борисовского БАТЭ примут лондонский «Челси» в 4-м туре Лиги Европы

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня проведут стартовый поединок второго круга группового этапа Лиги Европы. В 20.55 на поле «Борисов-Арены» чемпионы Беларуси примут лондонский «Челси», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Две недели назад в английской столице борисовчане проиграли своему именитому оппоненту с результатом 1:3, но показали неплохой футбол, особенно во второй половине игры. В сегодняшнем поединке подопечные Алексея Баги намерены дать настоящий бой «Челси» и завоевать очки, что поможет в борьбе за выход в плей-офф.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа L, 8.11.2018, 20:55
БАТЭ
-Челси-

Матч сегодня будет судить бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем. Игра будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». По традиции после окончания встречи организуется бесплатная дополнительная электричка, которая доставит болельщиков в Минск.

Кроме встречи в Борисове, сегодня в группе L состоится еще один поединок: в Будапеште венгерский «Види» из Секешфехервара примет греческий ПАОК. В первом круге турнира эти соперники встречались в Салониках, и тогда венгерская дружина переиграла греков со счетом 2:0.

Турнирное положение после трех туров: «Челси» — 9 очков, БАТЭ — 3, ПАОК — 3, «Види» — 3. В 1/16 финала выйдут две лучшие команды.

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