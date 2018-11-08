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10:06 (мск), источник: Vesti.kz

Не потерять лидерство. Превью к матчу Лиги Европы «Астана» — «Яблонец»

Сегодня, 8 ноября, «Астана» дома сыграет с «Яблонцем» в рамках четвертого тура Лиги Европы по футболу. Главной задачей казахстанской команды будет отстоять лидерство в квартете К, передает корреспондент Vesti.kz.

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На данный момент в активе астанчан пять очков, столько же баллов у киевского «Динамо», располагающегося на второй строчке из-за худших дополнительных показателей. Французский «Ренн» с отставанием на два пункта идет на третьем месте, в то время как чешский «Яблонец» с двумя очками занимает последнюю, четвертую позицию.

Так что «Астане» во что бы то ни стало необходимо побеждать гостей, чтобы не дать конкурентам возможности обойти себя в турнирной таблице.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 8.11.2018, 18:50
Астана
-Яблонец-

Первая игра команд в Чехии завершилась вничью 1:1. На гол Якуба Поважанеца на четвертой минуте казахстанский чемпион ответил точным ударом Педро Энрике на 11-й минуте.

Перед четвертым туром только «Астана» и «Динамо» не имеют поражений в своем квартете. Кроме того, оборона астанчан является самой надежной в группе, в пассиве которой три пропущенных мяча. Остальные команды вынимали мяч из сетки своих ворот в пяти случаях.

«Астана» к этому поединку подходит в ранге пятикратного чемпиона страны. Команда Григория Бабаяна в этом сезоне выиграла четыре из пяти еврокубковых матчей на своем поле. Общая статистика домашних игр на групповом этапе еврокубков — три победы, шесть ничьих и одно поражение, которое случилось в прошлом розыгрыше Лиги Европы — обидчиком выступил испанский «Вильярреал» (2:3).

«Яблонец» впервые выступает на групповом этапе турниров под эгидой УЕФА, являясь одним из пяти дебютантов в основной сетке Лиги Европы. Другие четыре — это «Акхисар», «Дюделанж», «Сарпсборг» и «Спартак» из Трнавы.

Бронзовый призер Чехии одержал одну победу в последних девяти еврокубковых встречах (три ничьих и пять поражений), когда в гостях со счетом 3:2 переиграл датский «Копенгаген» в третьем отборочном раунде Лиги Европы-2015/2016. Это одна из трех побед команды в последних семи выездных играх на евроарене.

Игру обслужит венгерская бригада судей во главе с Иштваном Водом, работавшем в этом сезоне на матче квалификации Лиги Европы «Жальгирис» (Литва) — «Вадуц» (Люксембург).

Этот рефери известен еще тем, что не увидел гол игрока сборной Украины Марко Девича в ворота Англии во время матча группового этапа Евро-2012. Вод стоял за воротами и с нескольких метров не зафиксировал, как мяч пересек линию. Как итог, украинцы проиграли со счетом 0:1 и не смогли выйти из группы D, финишировав с тремя очками на третьем месте.

Отметим, матч Лиги Европы «Астана» — «Яблонец» пройдет 8 ноября в столице Казахстана. Начало — в 21:50 по местному времени.

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