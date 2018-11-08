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16:29 (мск), источник: Советский спорт

Стерлинг: Приношу извинения судье и «Шахтеру»

Англичанин заработал пенальти, которого не было.

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Источник: AFP 2018

Полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с Шахтером (6:0) попросил прощения у арбитра матча и соперников за момент с назначением пенальти.

На 24-й минуте при счете 1:0 23-летний британец споткнулся о газон в штрафной площади Шахтера, после чего главный арбитр матча Виктор Кашшаи назначил пенальти.

Во время загрузки произошла ошибка.

Я хотел подсечь мяч и не знал, что произошло, приводит The Times слова Стерлинга. Я не почувствовал контакт и лишь чиркнул по мячу. Приношу свои извинения судье и Шахтеру.

Пенальти, назначенный в этом эпизоде, реализовал бразилец Габриэл Жезус.

Манчестер Сити 6:0
Первый тайм: 2:0
Шахтер Д
7.11.2018, 23:00 Зрители: 52286 Групповой турнир: Группа F Etihad Stadium (City of Manchester)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Фонсека Паулу
Голы
13′ Давид Сильва (Р. Махрез) 21
24′ Габриэл Жезус 33
49′ Рахим Стерлинг (А. Зинченко) 7
72′ Габриэл Жезус 33
84′ Рияд Махрез (И. Гюндоган) 26
90+2′ Габриэл Жезус (Р. Махрез) 33
Составы
Эдерсон 31
Джон Стоунс 5
Эмерик Ляпорт 14
Александр Зинченко 35
Рахим Стерлинг 7
Бернарду Силва 20
Рияд Махрез 26
Габриэл Жезус 33
61′ Кайл Уокер 2
Данилу 3
73′ Давид Сильва (к) 21
Илкай Гюндоган 8
76′ Фернандинью 25
Фабиан Делф 18
30 Андрей Пятов
4 Сергей Кривцов
22 Николай Матвиенко
31 Гонсалвес дос Сантос Исмаили
44 Ярослав Ракицкий
6 Тарас Степаненко
50 Сергей Болбат
74 Виктор Коваленко
7 Тайсон (к) 77′
21 Алан Патрик
27 Майкон 77′
23 Силва Санчес Веллингтон Нем
10 Жуниор Мораес 63′
88 Оларенваджу Кайоде
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 2
4 Угловые 2
15 Фолы 5
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Виктор Кошшои (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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