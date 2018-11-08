Стерлинг: Приношу извинения судье и «Шахтеру»

Источник: AFP 2018

Полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с Шахтером (6:0) попросил прощения у арбитра матча и соперников за момент с назначением пенальти.

На 24-й минуте при счете 1:0 23-летний британец споткнулся о газон в штрафной площади Шахтера, после чего главный арбитр матча Виктор Кашшаи назначил пенальти.

Я хотел подсечь мяч и не знал, что произошло, приводит The Times слова Стерлинга. Я не почувствовал контакт и лишь чиркнул по мячу. Приношу свои извинения судье и Шахтеру.