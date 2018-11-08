УЕФА планирует ввести систему VAR в Лиге чемпионов в конце текущего сезона

Отмечается, что причиной такого решения может стать увеличившееся количество судейских ошибок, а также успех внедрения VAR на чемпионате мира 2018 года в России. Сообщается, что на данное решение также повлиял эпизод с назначением пенальти в ворота «Шахтера» в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который прошел в среду. 11-метровый удар был назначен в ворота донецкой команды после падения форварда «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, который, как было видно на повторах, споткнулся о газон без контакта с соперником.
В настоящее время по всей Европе продолжается обучение судей, однако в УЕФА считают, что уровень видеоассистентов достаточен для введения системы VAR на поздних стадиях Лиги чемпионов. Решение может быть объявлено на заседании исполкома УЕФА в начале декабря.
Ранее УЕФА объявил, что система VAR появится в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В настоящее время VAR используется в чемпионатах Германии, Италии, Испании и Франции.