УЕФА планирует ввести систему VAR в Лиге чемпионов в конце текущего сезона

Отмечается, что причиной такого решения может стать увеличившееся количество судейских ошибок, а также успех внедрения VAR на чемпионате мира 2018 года в России. Сообщается, что на данное решение также повлиял эпизод с назначением пенальти в ворота «Шахтера» в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который прошел в среду. 11-метровый удар был назначен в ворота донецкой команды после падения форварда «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, который, как было видно на повторах, споткнулся о газон без контакта с соперником.