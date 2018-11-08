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20:01 (мск), источник: Советский спорт

«Краснодар» — «Стандард». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Стандарда» на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

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Краснодар: Сафонов, Мартынович (капитан), Спаич, Петров, Стоцкий, Каборе, Газинский, Куэва, Классон, Вандерсон, Ари.

Стандард: Очоа, Ванхёсден, Фай, Люиндама, Лайфис, Карсела-Гонсалес (капитан), Марин, Дженепо, Цимирот, Лестьенн, Эмон.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 8 ноября, в Краснодаре и начнется в 20:55 по московскому времени.

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