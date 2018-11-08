«Краснодар» — «Стандард». Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Стандарда» на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Стандарда» на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
Краснодар: Сафонов, Мартынович (капитан), Спаич, Петров, Стоцкий, Каборе, Газинский, Куэва, Классон, Вандерсон, Ари.
Стандард: Очоа, Ванхёсден, Фай, Люиндама, Лайфис,
Добавим, что встреча состоится сегодня, 8 ноября, в Краснодаре и начнется в 20:55 по московскому времени.