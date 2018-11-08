«Спартак» — «Рейнджерс». Еременко, Ханни и Попов выйдут с первых минут
Встреча состоится сегодня на «Открытие Арене» и стартует в 20.55 мск.
Встреча состоится сегодня на «Открытие Арене» и стартует в 20.55 мск.
Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на игру с «Рейнджерс» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.
Спартак: Максименко, Боккетти, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Фернандо, Ханни, Попов, Р. Ерёменко, Адриано.
Запасные: Ребров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Тимофеев, Ломовицкий, Зе Луиш.
Добавим, что туром ранее «Спартак» и «Рейнджерс» сыграли вничью (0:0).