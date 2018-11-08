«Астана» на последних минутах вырвала победу и вышла в единоличные лидеры группы Лиги Европы
Футболисты «Астаны» победили чешский «Яблонец» в домашнем матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» победили чешский «Яблонец» в домашнем матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра четвертого тура группы К проходила сегодня, 8 ноября, в столице Казахстана и завершилась со счетом 2:1.
Первыми счет открыли хозяева. На 18-й минуте после подачи углового полузащитник Бахтиер Зайнутдинов сбросил мяч на дальнюю штангу, где его в ворота отправил бразильский хавбек Педро Энрике.
Отыграться у «Яблонца» получилось в концовке первого тайма. Чехам также помог угловой — после него мяч в свои ворота срезал Зайнтутдинов.
Во втором тайме счет долгое время держался равным. Развязка наступила в концовке, а победу «Астане» принес гол защитника Евгения Постникова на 88-й минуте.
Сегодня в 23:55 по времени Астаны начнется еще один матч группы К в столице Украины, в котором киевское «Динамо» встретится с французским «Ренном».
На данный момент «Астана» с шестью очками возглавляет таблицы группы К. Далее с пятью баллами идет «Динамо», а у «Ренна» и «Яблонца» — по три очка.
Матчи пятого тура ЛЕ пройдут 29 ноября. В этот день «Астана» на своем поле встретится с «Динамо», а «Яблонец» примет «Ренн». Завершится же групповой этап 13 декабря.
|Григорий Бабаян
|Петр Рада
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|13
|6
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|3
|20
|Фолы
|6
|6
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Иштван Вод (Венгрия)