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21:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» на последних минутах вырвала победу и вышла в единоличные лидеры группы Лиги Европы

Футболисты «Астаны» победили чешский «Яблонец» в домашнем матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра четвертого тура группы К проходила сегодня, 8 ноября, в столице Казахстана и завершилась со счетом 2:1.

Первыми счет открыли хозяева. На 18-й минуте после подачи углового полузащитник Бахтиер Зайнутдинов сбросил мяч на дальнюю штангу, где его в ворота отправил бразильский хавбек Педро Энрике.

Отыграться у «Яблонца» получилось в концовке первого тайма. Чехам также помог угловой — после него мяч в свои ворота срезал Зайнтутдинов.

Во втором тайме счет долгое время держался равным. Развязка наступила в концовке, а победу «Астане» принес гол защитника Евгения Постникова на 88-й минуте.

Сегодня в 23:55 по времени Астаны начнется еще один матч группы К в столице Украины, в котором киевское «Динамо» встретится с французским «Ренном».

На данный момент «Астана» с шестью очками возглавляет таблицы группы К. Далее с пятью баллами идет «Динамо», а у «Ренна» и «Яблонца» — по три очка.

Матчи пятого тура ЛЕ пройдут 29 ноября. В этот день «Астана» на своем поле встретится с «Динамо», а «Яблонец» примет «Ренн». Завершится же групповой этап 13 декабря.

Астана 2:1
Первый тайм: 1:1
Яблонец
8.11.2018, 18:50 Групповой турнир: Группа K Astana Arena
Главные тренеры
Григорий Бабаян Петр Рада
Голы
18′ Педру Энрике (Б. Зайнутдинов) 11
88′ Евгений Постников (М. Томасов) 44
19 Бактиер Зайнутдинов 41′
Составы
Ненад Ерич (к) 1
Антонио Рукавина 2
78′ Марин Аничич 5
Евгений Постников 44
Ласло Кляйнхайслер 6
Иван Маевский 18
Марин Томасов 14
Бактиер Зайнутдинов 19
55′ 80′ Педру Энрике 11
Роман Муртазаев 45
71′ Ришард Алмейда 20
Серикжан Мужиков 7
61′ Жуниор Кабананга 30
Рангело Янга 32
30 Властимил Грубы
2 Давид Говорка
5 Матей Ганоусек
13 Давид Лисхка
26 Томаш Голеш
3 Томаш Хюбшман (к)
7 Якуб Поважанец
10 Михал Травник
15 Мартин Долежал
21 Эдуард Соболь 72′
6 Милош Кратохвил
25 Владимир Йовович 89′ 28′
27 Войтех Кубиста
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 13
6 Удары в створ 1
5 Угловые 3
20 Фолы 6
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Иштван Вод (Венгрия)
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Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
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