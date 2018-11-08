«Астана» на последних минутах вырвала победу и вышла в единоличные лидеры группы Лиги Европы

Игра четвертого тура группы К проходила сегодня, 8 ноября, в столице Казахстана и завершилась со счетом 2:1.

Первыми счет открыли хозяева. На 18-й минуте после подачи углового полузащитник Бахтиер Зайнутдинов сбросил мяч на дальнюю штангу, где его в ворота отправил бразильский хавбек Педро Энрике.

Отыграться у «Яблонца» получилось в концовке первого тайма. Чехам также помог угловой — после него мяч в свои ворота срезал Зайнтутдинов.

Во втором тайме счет долгое время держался равным. Развязка наступила в концовке, а победу «Астане» принес гол защитника Евгения Постникова на 88-й минуте.

Сегодня в 23:55 по времени Астаны начнется еще один матч группы К в столице Украины, в котором киевское «Динамо» встретится с французским «Ренном».

На данный момент «Астана» с шестью очками возглавляет таблицы группы К. Далее с пятью баллами идет «Динамо», а у «Ренна» и «Яблонца» — по три очка.