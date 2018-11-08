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22:19 (мск), источник: Vesti.kz

Сколько уже заработала «Астана» в этом еврокубковом сезоне после второй победы в группе ЛЕ

Корреспондент Vesti.kz посчитал, сколько уже заработала в этом еврокубковом сезоне «Астана», которая сыграла вничью с чешским «Яблонцем» в матче четвертого группового раунда Лиги Европы.

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Домашняя игра завершилась для казахстанского клуба победой — 2:1.

Напомним, свой еврокубковый путь «Астана» начинала в квалификации Лиги чемпионов, откуда выбила черногорскую «Сутьеску» (1:0, 2:0) и датский «Мидтьюлланд» (2:1, 0:0), но проиграла хорватскому «Динамо» из Загреба (0:2, 0:1) в третьем раунде.

За первый раунд ЛЧ «Астана» получила 280 тысяч евро, за второй — 380 тысяч, а за третий — 480 тысяч. Как чемпион страны, не попавший в групповой раунд ЛЧ, казахстанский клуб получит еще 260 тысяч. Общая сумма выплат «Астане» за квалификацию ЛЧ составила 1,4 миллиона евро.

После вылета из ЛЧ «Астана» перешла в раунд плей-офф Лиги Европы, где в борьбе за выход в группу в серии пенальти победила кипрский АПОЭЛ. Место в группе Е «Астане» принесло 2,62 миллиона евро.

В группе ЛЕ «Астана» стартовала с ничьей против киевского «Динамо» (2:2) в гостях, а затем победила «Ренн» (2:0) и отобрала очки в гостях у «Яблонца» (1:1). За победу в матчах этой стадии полагается 570 тысяч евро, а за ничью — 190 тысяч.

Таким образом, на данный момент «Астана» заработала в еврокубковом сезоне как минимум 5 миллиона 540 тысяч евро. Эта сумма не окончательная, так как каждый участник получает процент от выплат на основе рейтинга (в нем учитывается выступление за последние десять лет) и от маркетингового пула (продажа ТВ-прав).

Астана 2:1
Первый тайм: 1:1
Яблонец
8.11.2018, 18:50 Групповой турнир: Группа K Astana Arena
Главные тренеры
Григорий Бабаян Петр Рада
Голы
18′ Педру Энрике (Б. Зайнутдинов) 11
88′ Евгений Постников (М. Томасов) 44
19 Бактиер Зайнутдинов 41′
Составы
Ненад Ерич (к) 1
Антонио Рукавина 2
78′ Марин Аничич 5
Евгений Постников 44
Ласло Кляйнхайслер 6
Иван Маевский 18
Марин Томасов 14
Бактиер Зайнутдинов 19
55′ 80′ Педру Энрике 11
Роман Муртазаев 45
71′ Ришард Алмейда 20
Серикжан Мужиков 7
61′ Жуниор Кабананга 30
Рангело Янга 32
30 Властимил Грубы
2 Давид Говорка
5 Матей Ганоусек
13 Давид Лисхка
26 Томаш Голеш
3 Томаш Хюбшман (к)
7 Якуб Поважанец
10 Михал Травник
15 Мартин Долежал
21 Эдуард Соболь 72′
6 Милош Кратохвил
25 Владимир Йовович 89′ 28′
27 Войтех Кубиста
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 13
6 Удары в створ 1
5 Угловые 3
20 Фолы 6
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Иштван Вод (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Нереализованный пенальти
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