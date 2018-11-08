«Красная за подкат и неправильный угловой». Тренер «Яблонца» пожаловался на судей после поражения от «Астаны»

— Мы забили, когда игра была равной. Мы считаем, что в моменте гола был неправильный угловой у соперника. При 0:1 были хорошие моменты, потому мы сравняли счет.

В конце первого тайма у нас был хороший шанс, когда был крученный удар. На вторую половину мы вышли с желанием выиграть и играли лучше. У нас было два стопроцентный момента. Тот подкат — это красная карта, несмотря на мнение игрока. В последние пять минут хозяевам повезло. Получилось, как в матче первого тура с «Ренном». В последние минуты мы пропустили решающий гол.

— «Астана» недооценила вашу команду, как считаете?

— Мы не слабый клуб. Мы чемпионы Европы и финалисты чемпионата мира в составе Чехословакии.

— Но вы на последнем месте.

— Кто-то должен быть на последнем месте. Оба матча с Астаной были самыми сложными в группе. Игру определяют легионеры.

— Вы говорите о двух моментах. Вашим игрокам не хватило класса для их реализации?

— Эти шансы были не у нападающих. У меня квалифицированные игроки. Нападающие «Астаны» тоже не забили.