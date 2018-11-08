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22:33 (мск), источник: Советский спорт

«Бордо» — «Зенит». Стартовые составы

«Бордо» и «Зенит» определились со стартовыми составами на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

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Бордо: Костиль, Пундже, Кастро, Йованович, Сабали, Плашил, Санкаре, Лерагер, Камано, Калу, Корнелиус.

Зенит: Лунев, Нету, Мевля, Маммана, Набиуллин, Анюков, Паредес, Маркизио, Ерохин, Заболотный, Дриусси.

Добавим, что встреча состоится 8 ноября на стадионе Стад Бордо-Атлантик и начнется в 23:00 по московскому времени.

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