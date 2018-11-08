«Бордо» — «Зенит». Стартовые составы
«Бордо» и «Зенит» определились со стартовыми составами на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Бордо» и «Зенит» определились со стартовыми составами на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
Бордо: Костиль, Пундже, Кастро, Йованович, Сабали, Плашил, Санкаре, Лерагер, Камано, Калу, Корнелиус.
Зенит: Лунев, Нету, Мевля, Маммана, Набиуллин, Анюков, Паредес, Маркизио, Ерохин, Заболотный, Дриусси.
Добавим, что встреча состоится 8 ноября на стадионе Стад