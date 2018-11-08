Погба не смог улететь в Англию вместе с «МЮ» из-за допинг-контроля
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:1) не смог улететь в Англию вместе с командой, информирует
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:1) не смог улететь в Англию вместе с командой, информирует
Французу пришлось пройти внеплановый
Клубу пришлось покупать для него билет на другой рейс, которым детели еще некоторый руководители «МЮ», а также болельщики.
После случившегося итальянская пресса стала немедленно спекулировать на тему возможного возвращения Погба в «Ювентус», за который он выступал с 2012 по 2016 год.
|Ювентус
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1:2
Первый тайм: 0:0
|Манчестер Юнайтед
|Массимилиано Аллегри
|Жозе Моуринью
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|3
|2
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|17
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)