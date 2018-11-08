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8 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Погба не смог улететь в Англию вместе с «МЮ» из-за допинг-контроля

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:1) не смог улететь в Англию вместе с командой, информирует sport-english.com.

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Источник: Reuters

Французу пришлось пройти внеплановый допинг-контроль, из-за чего он опоздал на рейс.

Клубу пришлось покупать для него билет на другой рейс, которым детели еще некоторый руководители «МЮ», а также болельщики.

После случившегося итальянская пресса стала немедленно спекулировать на тему возможного возвращения Погба в «Ювентус», за который он выступал с 2012 по 2016 год.

Ювентус 1:2
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
7.11.2018, 23:00 Зрители: 41470 Групповой турнир: Группа H Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Жозе Моуринью
Голы
65′ Криштиану Роналду (Л. Бонуччи) 7
8 Хуан Мануэль Мата 86′
19 Леонардо Бонуччи 90′
Составы
Войчех Щенсны 23
55′ Алекс Сандру 12
Джорджо Кьеллини (к) 3
Леонардо Бонуччи 19
Родриго Бентанкур 30
Миралем Пьянич 5
Криштиану Роналду 7
75′ Пауло Дибала 10
83′ Маттиа Де Шильо 2
Андреа Барцальи 15
90′ Хуан Куадрадо 16
Марио Манджукич 17
61′ Сами Хедира 6
Блез Матюиди 14
1 Давид де Хеа
18 Эшли Янг (к)
23 Люк Шоу
2 Виктор Линделеф
12 Крис Смоллинг
6 Поль Погба
31 Неманья Матич 12′
11 Антони Марсьяль 90+5′
21 Андер Агуэра Эррера 79′ 75′
8 Хуан Мануэль Мата
7 Алексис Санчес 79′
27 Маруан Феллаини
14 Джесси Лингард 70′
10 Маркус Рэшфорд
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 3
2 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 3
15 Фолы 17
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
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