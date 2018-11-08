Футболисты БАТЭ уступили «Челси» в четвертом туре Лиги Европы
8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ уступили «Челси» со счетом 0:1 в четвертом туре Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ уступили «Челси» со счетом 0:1 в четвертом туре Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусская команда, которая уже обеспечила себе первое место в чемпионате страны, на данный момент сосредоточила все свои усилия на выступлении в Лиге Европы. Несмотря на статус соперника («Челси» один из самых именитых клубов Англии) подопечные Алексея Баги постарались показать содержательную игру и создали опасных моментов в прошедшем матче на «Борисов-Арене» больше, чем гости с Туманного Альбиона.
По сравнению с поединком между этими клубами на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне две недели назад белорусская команда не допустила грубых ошибок в обороне. Футболисты БАТЭ до середины первого тайма уверенно контролировали мяч, а на 12-й минуте Дмитрий Бага имел наиболее реальный шанс открыть счет. После паса Александра Глеба полузащитник с 20 метров отправил мяч в штангу.
В следующей атаке борисовчане после розыгрыша углового вновь могли забить, но от пропущенного мяча «Челси» спас голкипер. Лондонцы лишь после 25-й минуты стали чаще контролировать мяч, но реальных угроз у ворот Дениса Щербицкого не создали.
Все изменилось для белорусской команды после перерыва. «Челси» не удалось полностью перехватить инициативу, но одной удачной комбинации хватило подопечным Маурицио Сарри, чтобы открыть счет. В самом начале второго тайма английский клуб провел несколько опасных атак. На 53-й минуте Палмиери Эмерсон сделал навес в штрафную борисовчан, где защитников БАТЭ в борьбе за мяч опередил нападающий Оливье Жиру, головой переправив мяч в ближнюю от голкипера Дениса Щербицкого «девятку» — 1:0.
Далее игра проходила более открыто, команды старались опасно угрожать воротам друг друга. На 60-й минуте отличный шанс сделать цифры на табло равными упустил Алексей Риос, пробив выше ворот
Первый матч в группе L между «Челси» и БАТЭ в Лондоне завершился победой «синих» — 3:1.
После победы в Борисове в активе «Челси» стало 12 очков после четырех встреч. У Борисовского БАТЭ — три балла. Следующий матч в Лиге Европы белорусский клуб проведет 29 ноября, когда примет на своем поле венгерский «Види».
|Алексей Бага
|Маурицио Сарри
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|18
|1
|Удары в створ
|4
|3
|Штанги, перекладины
|1
|3
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|5
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Никола Дабанович (Черногория)