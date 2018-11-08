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8 ноября, источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ уступили «Челси» в четвертом туре Лиги Европы

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ уступили «Челси» со счетом 0:1 в четвертом туре Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Белорусская команда, которая уже обеспечила себе первое место в чемпионате страны, на данный момент сосредоточила все свои усилия на выступлении в Лиге Европы. Несмотря на статус соперника («Челси» один из самых именитых клубов Англии) подопечные Алексея Баги постарались показать содержательную игру и создали опасных моментов в прошедшем матче на «Борисов-Арене» больше, чем гости с Туманного Альбиона.

По сравнению с поединком между этими клубами на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне две недели назад белорусская команда не допустила грубых ошибок в обороне. Футболисты БАТЭ до середины первого тайма уверенно контролировали мяч, а на 12-й минуте Дмитрий Бага имел наиболее реальный шанс открыть счет. После паса Александра Глеба полузащитник с 20 метров отправил мяч в штангу.

В следующей атаке борисовчане после розыгрыша углового вновь могли забить, но от пропущенного мяча «Челси» спас голкипер. Лондонцы лишь после 25-й минуты стали чаще контролировать мяч, но реальных угроз у ворот Дениса Щербицкого не создали.

Все изменилось для белорусской команды после перерыва. «Челси» не удалось полностью перехватить инициативу, но одной удачной комбинации хватило подопечным Маурицио Сарри, чтобы открыть счет. В самом начале второго тайма английский клуб провел несколько опасных атак. На 53-й минуте Палмиери Эмерсон сделал навес в штрафную борисовчан, где защитников БАТЭ в борьбе за мяч опередил нападающий Оливье Жиру, головой переправив мяч в ближнюю от голкипера Дениса Щербицкого «девятку» — 1:0.

Далее игра проходила более открыто, команды старались опасно угрожать воротам друг друга. На 60-й минуте отличный шанс сделать цифры на табло равными упустил Алексей Риос, пробив выше ворот из-за пределов штрафной «Челси».

Первый матч в группе L между «Челси» и БАТЭ в Лондоне завершился победой «синих» — 3:1.

После победы в Борисове в активе «Челси» стало 12 очков после четырех встреч. У Борисовского БАТЭ — три балла. Следующий матч в Лиге Европы белорусский клуб проведет 29 ноября, когда примет на своем поле венгерский «Види».

БАТЭ 0:1
Первый тайм: 0:0
Челси
8.11.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа L Борисов-Арена
Главные тренеры
Алексей Бага Маурицио Сарри
Голы
18 Оливье Жиру (Эмерсон) 53′
Составы
Денис Щербицкий 48
Александр Филипович 4
Егор Филипенко 21
Захар Волков 23
Станислав Драгун 8
Алексей Риос 17
Игорь Стасевич (к) 22
Дмитрий Бага 25
81′ Александр Глеб 11
Евгений Березкин 7
73′ Николай Сигневич 13
Яссе Туоминен 24
76′ Максим Скавыш 15
Эрвен Мукам 94
1 Кепа Аррисабалага
21 Давиде Дзаппакоста
24 Гэри Кэйхилл (к)
27 Андреас Кристенсен
33 Эмерсон
5 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
8 Росс Баркли
18 Оливье Жиру
12 Рубен Лофтус-Чик 64′
17 Матео Ковачич
10 Эден Азар 62′
22 Виллиан
11 Родригес Педро 85′
70 Каллум Хадсон-Одои
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 18
1 Удары в створ 4
3 Штанги, перекладины 1
3 Угловые 6
14 Фолы 5
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Никола Дабанович (Черногория)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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