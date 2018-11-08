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8 ноября, источник: Чемпионат.com

«Лацио» и «Айнтрахт» вышли из группы ЛЕ, «Марсель» не сыграет в плей-офф

«Лацио» одержал победу над «Марселем» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

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Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Лацио» забивали Марко Пароло и Хоакин Корреа, за французскую команду отличился Флорьян Товен.

В параллельном матче группы Н «Айнтрахт» на выезде переиграл «Аполлон» — 3:2, заканчивая встречу в меньшинстве из-за удаления Марка Штендеры.

«Айнтрахт» (12 очков) и «Лацио» (9) обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы за два тура до конца. У «Марселя» и «Аполлона» не будет еврокубковой весны.

Турнирная таблица группы H Лиги Европы после четырёх туров: 1. «Айнтрахт» (12 очков), 2. «Лацио» (9), 3. «Марсель» (1), 4. «Аполлон» (1).

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