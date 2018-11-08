«Лацио» и «Айнтрахт» вышли из группы ЛЕ, «Марсель» не сыграет в плей-офф

Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Лацио» забивали Марко Пароло и Хоакин Корреа, за французскую команду отличился Флорьян Товен.

В параллельном матче группы Н «Айнтрахт» на выезде переиграл «Аполлон» — 3:2, заканчивая встречу в меньшинстве из-за удаления Марка Штендеры.

«Айнтрахт» (12 очков) и «Лацио» (9) обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы за два тура до конца. У «Марселя» и «Аполлона» не будет еврокубковой весны.