«Лацио» и «Айнтрахт» вышли из группы ЛЕ, «Марсель» не сыграет в плей-офф
«Лацио» одержал победу над «Марселем» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Лацио» одержал победу над «Марселем» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе «Лацио» забивали Марко Пароло и Хоакин Корреа, за французскую команду отличился Флорьян Товен.
В параллельном матче группы Н «Айнтрахт» на выезде переиграл «Аполлон» — 3:2, заканчивая встречу в меньшинстве
«Айнтрахт» (12 очков) и «Лацио» (9) обеспечили себе выход в
Турнирная таблица группы H Лиги Европы после четырёх туров: 1. «Айнтрахт» (12 очков), 2. «Лацио» (9), 3. «Марсель» (1), 4. «Аполлон» (1).