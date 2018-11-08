«Спартак» одержал первую победу в Лиге Европы-2018/19, обыграв «Рейнджерс»
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Спартак» обыграл шотландский «Рейнджерс» со счетом 4:3 в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Спартак» обыграл шотландский «Рейнджерс» со счетом 4:3 в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Московский клуб трижды проигрывал в счете. В составе российской команды забитыми мячами отметились Лоренсо Мельгарехо (22-я минута), Луис Адриано (58) и Софьян Ханни (59), у гостей отличились Даниэл Кандеяш (27) и Гленн Миддлтон (41). Полузащитник «Спартака» Роман Еременко (5) и защитник «Рейнджерс» Коннор Голдсон (35) отметились голами в свои ворота.
«Спартак» одержал первую победу в нынешнем сезоне Лиги Европы, ранее команда потерпела одно поражение и дважды сыграла вничью.
В следующем туре «Спартак» примет австрийский «Рапид», «Рейнджерс» также дома сыграет с испанским «Вильярреалом». Обе встречи пройдут 29 ноября.
|Рауль Рианчо
|Стивен Джеррард
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|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|8
|19
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|1
|9
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Иван Бебек (Хорватия)
|Боковой судья
|Томислав Петрович (Хорватия)
|Боковой судья
|Миро Гргич (Хорватия)
|За воротами
|Марио Зебек (Хорватия)
|За воротами
|Горан Габрило (Хорватия)