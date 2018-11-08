«Спартак» одержал первую победу в Лиге Европы-2018/19, обыграв «Рейнджерс»

Московский клуб трижды проигрывал в счете. В составе российской команды забитыми мячами отметились Лоренсо Мельгарехо (22-я минута), Луис Адриано (58) и Софьян Ханни (59), у гостей отличились Даниэл Кандеяш (27) и Гленн Миддлтон (41). Полузащитник «Спартака» Роман Еременко (5) и защитник «Рейнджерс» Коннор Голдсон (35) отметились голами в свои ворота.