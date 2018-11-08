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8 ноября, источник: ТАСС

«Спартак» одержал первую победу в Лиге Европы-2018/19, обыграв «Рейнджерс»

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Спартак» обыграл шотландский «Рейнджерс» со счетом 4:3 в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

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фотографий
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фотографий
8
фотографий

Московский клуб трижды проигрывал в счете. В составе российской команды забитыми мячами отметились Лоренсо Мельгарехо (22-я минута), Луис Адриано (58) и Софьян Ханни (59), у гостей отличились Даниэл Кандеяш (27) и Гленн Миддлтон (41). Полузащитник «Спартака» Роман Еременко (5) и защитник «Рейнджерс» Коннор Голдсон (35) отметились голами в свои ворота.

«Спартак» одержал первую победу в нынешнем сезоне Лиги Европы, ранее команда потерпела одно поражение и дважды сыграла вничью.

В следующем туре «Спартак» примет австрийский «Рапид», «Рейнджерс» также дома сыграет с испанским «Вильярреалом». Обе встречи пройдут 29 ноября.

Спартак 4:3
Первый тайм: 2:3
Рейнджерс
8.11.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа G Открытие Арена
Главные тренеры
Рауль Рианчо Стивен Джеррард
Голы
22′ Лоренсо Мельгарехо (И. Попов) 25
35′ Коннор Голдсон 6
58′ де Соуза Луиз Адриану 12
59′ Софьян Ханни (Р. Зобнин) 94
26 Роман Еременко 5′
21 Даниэл Кандеяш (Дж. Флэнаган) 27′
40 Гленн Миддлтон 41′
Составы
Александр Максименко 98
29′ Николай Рассказов 92
77′ Лоренсо Мельгарехо 25
63′ Сальваторе Боккетти (к) 16
Илья Кутепов 29
Софьян Ханни 94
Роман Зобнин 47
30′ Фернанду 11
15′ 71′ Ивелин Попов 71
Артем Тимофеев 40
60′ Роман Еременко 26
Денис Глушаков 8
81′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
1 Алан Макгрегор
2 Джеймс Таверньер (к)
6 Коннор Голдсон
19 Никола Катич
37 Скотт Арфилд
20 Альфредо Морелос
21 Даниэл Кандеяш
40 Гленн Миддлтон
15 Джонатон Флэнаган 82′
16 Эндрю Холидэй
23 Лассана Кулибали 82′ 34′
35 Эрос Грезда
10 Овие Эджариа 90′
36 Гарет Маколи
Статистика
5 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 8
19 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 1
9 Угловые 6
16 Фолы 17
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Иван Бебек (Хорватия)
Боковой судья Томислав Петрович (Хорватия)
Боковой судья Миро Гргич (Хорватия)
За воротами Марио Зебек (Хорватия)
За воротами Горан Габрило (Хорватия)
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