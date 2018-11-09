Футболисты «Рапида» сыграли вничью с «Вильярреалом» в Лиге Европы
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Австрийский «Рапид» дома сыграл вничью с испанским «Вильярреалом» в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Австрийский «Рапид» дома сыграл вничью с испанским «Вильярреалом» в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Встреча соперников московского «Спартака» по группе G, прошедшая в Вене, завершилась со счетом 0:0.
«Вильярреал» набрал 6 очков и лидирует в группе G. У шотландского «Рейнджерс» и «Спартака» по 5 баллов. На счету «Рапида» 4 очка.
|Рапид В
|
0:0
Первый тайм: 0:0
|Вильярреал
|Дитмар Кюбауэр
|Хавьер Кальеха
|
|
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|14
|7
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Срджан Йованович (Сербия)