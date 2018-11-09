Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Байер1
Цюрих0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лудогорец0
АЕК Л0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Русенборг2
Зальцбург5
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Селтик1
РБ Лейпциг0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Бордо1
Зенит0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Славия Пр0
Копенгаген0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Динамо З2
Спартак Тр1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ворскла0
Карабах1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Арсенал0
Спортинг0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Бетис1
Милан1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Олимпиакос П4
Дюделанж0
Футбол. Еврокубки
8.11
Спартак4
Рейнджерс3
Футбол. Еврокубки
8.11
Рапид В0
Вильярреал0
Футбол. Еврокубки
8.11
Аполлон2
Айнтрахт Ф3
Футбол. Еврокубки
8.11
Лацио2
Марсель1
Футбол. Еврокубки
8.11
Мальме1
Сарпсборг 081
Футбол. Еврокубки
8.11
Генк1
Бешикташ1
Футбол. Еврокубки
8.11
Краснодар2
Стандард Л1
Футбол. Еврокубки
8.11
Акхисар БС2
Севилья3
Футбол. Еврокубки
8.11
Динамо К3
Ренн1
Футбол. Еврокубки
8.11
БАТЭ0
Челси1
Футбол. Еврокубки
8.11
Види1
ПАОК0
Футбол. Еврокубки
8.11
Фенербахче2
Андерлехт0
Футбол. Еврокубки
8.11
Астана2
Яблонец1
Все события
Фоторепортажи
16Просто очень хороший год ЦСКА. Кто сможет повторить?
11Посвящение «Лестера», победа «Реал Мадрида» и другие события выходных
00:03 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Рапида» сыграли вничью с «Вильярреалом» в Лиге Европы

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Австрийский «Рапид» дома сыграл вничью с испанским «Вильярреалом» в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Наверх

Встреча соперников московского «Спартака» по группе G, прошедшая в Вене, завершилась со счетом 0:0.

«Вильярреал» набрал 6 очков и лидирует в группе G. У шотландского «Рейнджерс» и «Спартака» по 5 баллов. На счету «Рапида» 4 очка.

Рапид В 0:0
Первый тайм: 0:0
Вильярреал
8.11.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа G Allianz Stadion
Главные тренеры
Дитмар Кюбауэр Хавьер Кальеха
Составы
Рихард Штребингер 30
Мерт Мюлдюр 3
87′ Марио Зоннляйтнер 6
Марвин Поцманн 19
75′ Штефан Шваб 8
86′ Ветон Бериша 9
Деян Любичич 39
Андрей Иван 97
75′ Кристофер Дибон 17
Боли Болинголи-Мбомбо 5
45′ Томас Мург 29
Кристоф Кнасмюльнер 28
90′ Андрия Павлович 22
Мануэль Мартич 15
13 Морено Андрес Фернандес
2 Перес Марио Гаспар
6 Виктор Руис
5 Сантьяго Касерес 43′
19 Санти Касорла
7 Херард Морено
10 Никола Сансоне
16 Альфонсо Педраса 62′
23 Даниэле Бонера 45′
4 Рамиро Фунес Мори
24 Мигель Лаюн 61′ 45′
17 Карл Токо-Экамби
22 Даниэль Раба 76′
8 Пабло Форнальс 85′
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 4
5 Угловые 5
11 Фолы 14
7 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Срджан Йованович (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рапид В
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вильярреал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Вторая после Туктамышевой: еще одна российская фигуристка, которая любит похулиганить
Красавица-теннисистка подразнила читателей снимком из новой фотосессии
Огонь в Тушине. «Спартак» вырвал победу у «Рейнджерс»
СМИ: Срок следствия по делу Кокорина и Мамаева будет продлен
Сборная России начала сезон с победы, обыграв никакущих финнов
«Краснодар» одержал волевую победу над «Стандардом»
Марио Фернандес в восьмой раз получил травму головы
«Бордо» принимает «Зенит» в Лиге Европы (трансляция)
«Челси» обеспечил себе выход в 1/16 финала Лиги Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь