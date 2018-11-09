Футболисты «Севильи» в меньшинстве обыграли «Акхисар Беледиеспор» в матче ЛЕ

Встреча группы J, прошедшая в Турции, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Севильи», в составе которой отличились Нолито (12-я минута), Луис Муриэль (38) и Эвер Банега (87, пенальти). У хозяев забили Элвис Ману (52) и Онур Айык (78).
Испанцы с 56-й минуты играли вдесятером из-за удаления Серхио Гомеса. У турецкого клуба на 57-й минуте Гюрай Вурал не реализовал 11-метровый.
«Севилья» с девятью очками занимает второе место в группе, «Акхисар Беледиеспор» (0) — последнее. Лидирует «Краснодар» (9), третье место занимает бельгийский «Стандард» (6).
В следующем туре 29 ноября пройдут матчи «Краснодар» — «Акхисар Беледиеспор» и «Стандард» — «Севилья».