Футболисты «Севильи» в меньшинстве обыграли «Акхисар Беледиеспор» в матче ЛЕ

Встреча группы J, прошедшая в Турции, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Севильи», в составе которой отличились Нолито (12-я минута), Луис Муриэль (38) и Эвер Банега (87, пенальти). У хозяев забили Элвис Ману (52) и Онур Айык (78).