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00:07 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Севильи» в меньшинстве обыграли «Акхисар Беледиеспор» в матче ЛЕ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Футболисты испанской «Севильи» обыграли турецкий «Акхисар Беледиеспор» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

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Встреча группы J, прошедшая в Турции, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Севильи», в составе которой отличились Нолито (12-я минута), Луис Муриэль (38) и Эвер Банега (87, пенальти). У хозяев забили Элвис Ману (52) и Онур Айык (78).

Испанцы с 56-й минуты играли вдесятером из-за удаления Серхио Гомеса. У турецкого клуба на 57-й минуте Гюрай Вурал не реализовал 11-метровый.

«Севилья» с девятью очками занимает второе место в группе, «Акхисар Беледиеспор» (0) — последнее. Лидирует «Краснодар» (9), третье место занимает бельгийский «Стандард» (6).

В следующем туре 29 ноября пройдут матчи «Краснодар» — «Акхисар Беледиеспор» и «Стандард» — «Севилья».

Акхисар БС 2:3
Первый тайм: 0:2
Севилья
8.11.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа J Spor Toto Akhisar Stadium
Главные тренеры
Арслан Джихат Пабло Мачин
Голы
52′ Элвис Ману (Кадир Келеш) 28
78′ Онур Айик (Гюрай Вурал) 11
8 Нолито (Л. Муриэль) 12′
14 Луис Муриэль 38′
10 Эвер Банега 87′
Нереализованные пенальти
57′ Гюрай Вурал 10
Составы
Милан Лукач 1
Авдия Вршаевич 2
24′ Гюрай Вурал 10
Угу Алмейда Мигел Лопеш 13
Айкут Чевикер 6
Абдул Сиссоко 20
85′ Фелипе Жозуэ 27
Элвис Ману 28
45′ Джанер Османпаша (к) 88
Кадир Келеш 89
88′ Жорже Элдер Барбоза 7
Билал Кыса 5
72′ Эрай Атасевен 8
Онур Айик 11
1 Томаш Вацлик
3 Серхи Гомес 35′ 56′
18 Серхио Эскудеро (к)
24 Жорис Гнаньон
5 Ибраим Амаду
10 Эвер Банега
22 Франко Васкес 41′
11 Парреу Алейш Видаль
8 Нолито 64′
7 Роке Меса
14 Луис Муриэль 73′
17 Пабло Сарабия
21 Квинси Промес 88′ 58′
6 Даниэл Каррису
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 8
5 Угловые 13
11 Фолы 15
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Бенуа Мийо (Франция)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
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