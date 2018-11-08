Огонь в Тушине. «Спартак» вырвал победу у «Рейнджерс»

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Александр Рогулев из Тушина

Глушаков — «тромбон»

Итак, пик смуты в «Спартаке» пройден? «Тушинский лагерь» разбит? В четверг экс-главный тренер Массимо Каррера улетел в Италию, накануне в Москву вернулся владелец клуба Леонид Федун. Часть болельщиков выступила с заявлением, что готова поддерживать команду, несмотря ни на что. Поэтому матч красно-белых с «Рейнджерс» был важен не только с точки зрения турнирных раскладов в группе. Он должен был показать: насколько в «Спартаке» все плохо за несколько дней до прихода в команду нового тренерского штаба.

Болельщики красно-белых придумали лазейку, и теперь о встречах автобуса «Спартака» мы можем писать так, как было, не прикрываясь звездочками. На этот раз, когда Глушаков вышел из автобуса, компания из двух фанатов четко назвала его… «тромбоном». И вряд ли капитан спартаковцев, по мнению болельщиков, похож на медный духовой инструмент. Скорее это аллюзия на более обидные скандирования, которые мы слышали на последних матчах с трибун. В любом случае, Глушаков прозвищу не обрадовался: вслед за Поповым он быстро скрылся за дверьми стадиона.

Полузащитника вновь ожидаемо не оказалось в стартовом составе «Спартака». Куда более неожиданно в «старте» не оказалось другого капитана — Джикии, и центр обороны Раулю Рианчо пришлось формировать из Боккетти и Кутепова. Ташаева, Самедова и Ананидзе вообще не оказалось в заявке. Позже врач спартаковцев Михаил Вартапетов подтвердил, что у трех последних небольшие повреждения. Про Джикию он не сказал ничего. «Состав на матч с “Рейнджерс” вам понравится», — говорил Рианчо накануне, но скорее он вызывал очень много вопросов, чем радость.

Кроме того, Рианчо пообещал в среду, что игра «Спартака» будет кардинально отличаться от той, что команда показала в Шотландии. Испанец говорил: команде нужно атаковать, и никаких 0:0 в этот раз мы не увидим. И вот тут тренер красно-белых уже не обманул.

Ракеты в цветах Карреры

Начало вроде бы было за хозяевами. Издалека по воротам выстрелил Зобнин, и мяч прокатился рядом со штангой. Но ответ «Рейнджерс» ни с того, ни с сего оказался голевым. Проход по флангу, угловой. А на «стандарте» лучше всех в штрафной оказался Эджариа: после его удара мяч попал в Еременко и отлетел в сетку. Автогол от бывшего игрока ЦСКА, и трибуны запели: сначала про Карреру, потом про Глушакова и плавно перешли на руководство. Надо отметить, что фанаты разделились: с критикой выступали только некоторые сектора.

Еще до первого гола с фанатской трибуны по полю начали заряжать из ракетницы. Первый снаряд едва не попал в одного из игроков «Рейнджерс», а третий явно был направлен в сторону Рианчо. Испанец то ли испугался, то ли не мог больше смотреть на этот футбол: сразу после выстрела он ушел на скамейку и долго оттуда не вставал. Самое забавное, выстрела было ровно три — на поле вылетели зеленый, белый и красный заряды. С трибун в это время неслось давно ставшее традиционным «A tutti! Avanti». Вряд ли это было случайным, болельщики устроили залп в цветах итальянского флага, провожая Карреру.

После пропущенного мяча красно-белые обосновались на чужой половине поля и создали несколько моментов. Дважды Попов открывался перед воротами, и дважды падал. Первый раз судья момент оставил без внимания, но во второй раз не выдержал — наградил болгарина желтой карточкой. С трибуны, честно говоря, смахивало на нарушение.

Рианчо уходит по-испански

В любом случае Попов совсем скоро исправился. Он выдал блестящую подачу на дальний угол площади ворот, где дежурили Зобнин и Мельгарехо. Парагваец опередил партнера, занес мяч в сетку и почти не праздновал: спартаковцы схватили мяч и потащили его в центр: «Спартаку» была нужна победа. Правда, эта игра без обороны привела к обратному: Кандеяш воспользовался тем, что Мельгарехо запоздал при организации искусственного офсайда.

Но это было только начало вечера. После пары моментов у своих ворот «Спартак» организовал красочную атаку правым флангом. Ее разогнал тот же Попов, подключивший Рассказова. Защитник прострелил в штрафную, а Голдсон неуклюже отправил мяч в свои ворота, повторив «подвиг» Еременко.

На перерыв лидером все равно ушли гости. Миддлтон получил мяч слева и пробил в ближний угол — Максименко не успел переместиться. Пять голов после 45 минут — случалось такое когда-нибудь на «Открытие Арене»? Могло быть и шесть, но после гола Морелоса боковой арбитр усмотрел офсайд.

Во втором тайме «Спартак» сумел не только отыграться, но и выгрызть победу на характере. Сначала Луиз Адриану головой удачно сыграл на добивании, когда Макгрегор лишил гола-шедевра в исполнении Ханни. А еще через минуту алжирец отомстил вратарю «Рейнджерс», точно зарядив из-за пределов штрафной. После четвертого мяча на поле вышел Глушаков — разумеется, под свист трибун. Что показательно, повязку ему Боккетти отдал без каких-либо колебаний.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5yzLntcndHU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.