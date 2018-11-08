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8 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Огонь в Тушине. «Спартак» вырвал победу у «Рейнджерс»

Московский «Спартак» в невероятном по драматизму матче одержал волевую победу над «Рейнджерс» (4:3).

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Александр Рогулев из Тушина

Глушаков — «тромбон»

Итак, пик смуты в «Спартаке» пройден? «Тушинский лагерь» разбит? В четверг экс-главный тренер Массимо Каррера улетел в Италию, накануне в Москву вернулся владелец клуба Леонид Федун. Часть болельщиков выступила с заявлением, что готова поддерживать команду, несмотря ни на что. Поэтому матч красно-белых с «Рейнджерс» был важен не только с точки зрения турнирных раскладов в группе. Он должен был показать: насколько в «Спартаке» все плохо за несколько дней до прихода в команду нового тренерского штаба.

Болельщики красно-белых придумали лазейку, и теперь о встречах автобуса «Спартака» мы можем писать так, как было, не прикрываясь звездочками. На этот раз, когда Глушаков вышел из автобуса, компания из двух фанатов четко назвала его… «тромбоном». И вряд ли капитан спартаковцев, по мнению болельщиков, похож на медный духовой инструмент. Скорее это аллюзия на более обидные скандирования, которые мы слышали на последних матчах с трибун. В любом случае, Глушаков прозвищу не обрадовался: вслед за Поповым он быстро скрылся за дверьми стадиона.

Полузащитника вновь ожидаемо не оказалось в стартовом составе «Спартака». Куда более неожиданно в «старте» не оказалось другого капитана — Джикии, и центр обороны Раулю Рианчо пришлось формировать из Боккетти и Кутепова. Ташаева, Самедова и Ананидзе вообще не оказалось в заявке. Позже врач спартаковцев Михаил Вартапетов подтвердил, что у трех последних небольшие повреждения. Про Джикию он не сказал ничего. «Состав на матч с “Рейнджерс” вам понравится», — говорил Рианчо накануне, но скорее он вызывал очень много вопросов, чем радость.

Кроме того, Рианчо пообещал в среду, что игра «Спартака» будет кардинально отличаться от той, что команда показала в Шотландии. Испанец говорил: команде нужно атаковать, и никаких 0:0 в этот раз мы не увидим. И вот тут тренер красно-белых уже не обманул.

Ракеты в цветах Карреры

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Начало вроде бы было за хозяевами. Издалека по воротам выстрелил Зобнин, и мяч прокатился рядом со штангой. Но ответ «Рейнджерс» ни с того, ни с сего оказался голевым. Проход по флангу, угловой. А на «стандарте» лучше всех в штрафной оказался Эджариа: после его удара мяч попал в Еременко и отлетел в сетку. Автогол от бывшего игрока ЦСКА, и трибуны запели: сначала про Карреру, потом про Глушакова и плавно перешли на руководство. Надо отметить, что фанаты разделились: с критикой выступали только некоторые сектора.

Еще до первого гола с фанатской трибуны по полю начали заряжать из ракетницы. Первый снаряд едва не попал в одного из игроков «Рейнджерс», а третий явно был направлен в сторону Рианчо. Испанец то ли испугался, то ли не мог больше смотреть на этот футбол: сразу после выстрела он ушел на скамейку и долго оттуда не вставал. Самое забавное, выстрела было ровно три — на поле вылетели зеленый, белый и красный заряды. С трибун в это время неслось давно ставшее традиционным «A tutti! Avanti». Вряд ли это было случайным, болельщики устроили залп в цветах итальянского флага, провожая Карреру.

После пропущенного мяча красно-белые обосновались на чужой половине поля и создали несколько моментов. Дважды Попов открывался перед воротами, и дважды падал. Первый раз судья момент оставил без внимания, но во второй раз не выдержал — наградил болгарина желтой карточкой. С трибуны, честно говоря, смахивало на нарушение.

Рианчо уходит по-испански

В любом случае Попов совсем скоро исправился. Он выдал блестящую подачу на дальний угол площади ворот, где дежурили Зобнин и Мельгарехо. Парагваец опередил партнера, занес мяч в сетку и почти не праздновал: спартаковцы схватили мяч и потащили его в центр: «Спартаку» была нужна победа. Правда, эта игра без обороны привела к обратному: Кандеяш воспользовался тем, что Мельгарехо запоздал при организации искусственного офсайда.

Но это было только начало вечера. После пары моментов у своих ворот «Спартак» организовал красочную атаку правым флангом. Ее разогнал тот же Попов, подключивший Рассказова. Защитник прострелил в штрафную, а Голдсон неуклюже отправил мяч в свои ворота, повторив «подвиг» Еременко.

На перерыв лидером все равно ушли гости. Миддлтон получил мяч слева и пробил в ближний угол — Максименко не успел переместиться. Пять голов после 45 минут — случалось такое когда-нибудь на «Открытие Арене»? Могло быть и шесть, но после гола Морелоса боковой арбитр усмотрел офсайд.

Во втором тайме «Спартак» сумел не только отыграться, но и выгрызть победу на характере. Сначала Луиз Адриану головой удачно сыграл на добивании, когда Макгрегор лишил гола-шедевра в исполнении Ханни. А еще через минуту алжирец отомстил вратарю «Рейнджерс», точно зарядив из-за пределов штрафной. После четвертого мяча на поле вышел Глушаков — разумеется, под свист трибун. Что показательно, повязку ему Боккетти отдал без каких-либо колебаний.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мог «Спартак» забивать и еще, и еще. Но где-то не везло (Боккетти попал в перекладину), где-то спорные решения принимали арбитры. Но «Спартак» не забил, но и, впрочем, не пропустил. Рианчо решил провести последний домашний матч в «Спартаке» по-испански, и его задумка удалась.

Спартак 4:3
Первый тайм: 2:3
Рейнджерс
8.11.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа G Открытие Арена
Главные тренеры
Рауль Рианчо Стивен Джеррард
Голы
22′ Лоренсо Мельгарехо (И. Попов) 25
35′ Коннор Голдсон 6
58′ де Соуза Луиз Адриану 12
59′ Софьян Ханни (Р. Зобнин) 94
26 Роман Еременко 5′
21 Даниэл Кандеяш (Дж. Флэнаган) 27′
40 Гленн Миддлтон 41′
Составы
Александр Максименко 98
29′ Николай Рассказов 92
77′ Лоренсо Мельгарехо 25
63′ Сальваторе Боккетти (к) 16
Илья Кутепов 29
Софьян Ханни 94
Роман Зобнин 47
30′ Фернанду 11
15′ 71′ Ивелин Попов 71
Артем Тимофеев 40
60′ Роман Еременко 26
Денис Глушаков 8
81′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
1 Алан Макгрегор
2 Джеймс Таверньер (к)
6 Коннор Голдсон
19 Никола Катич
37 Скотт Арфилд
20 Альфредо Морелос
21 Даниэл Кандеяш
40 Гленн Миддлтон
15 Джонатон Флэнаган 82′
16 Эндрю Холидэй
23 Лассана Кулибали 82′ 34′
35 Эрос Грезда
10 Овие Эджариа 90′
36 Гарет Маколи
Статистика
5 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 8
19 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 1
9 Угловые 6
16 Фолы 17
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Иван Бебек (Хорватия)
Боковой судья Томислав Петрович (Хорватия)
Боковой судья Миро Гргич (Хорватия)
За воротами Марио Зебек (Хорватия)
За воротами Горан Габрило (Хорватия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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