Огонь в Тушине. «Спартак» вырвал победу у «Рейнджерс»
Московский «Спартак» в невероятном по драматизму матче одержал волевую победу над «Рейнджерс» (4:3).
Московский «Спартак» в невероятном по драматизму матче одержал волевую победу над «Рейнджерс» (4:3).
Александр Рогулев из Тушина
Итак, пик смуты в «Спартаке» пройден? «Тушинский лагерь» разбит? В четверг
Болельщики
Полузащитника вновь ожидаемо не оказалось в стартовом составе «Спартака». Куда более неожиданно в «старте» не оказалось другого капитана — Джикии, и центр обороны Раулю Рианчо пришлось формировать из Боккетти и Кутепова. Ташаева, Самедова и Ананидзе вообще не оказалось в заявке. Позже врач спартаковцев Михаил Вартапетов подтвердил, что у трех последних небольшие повреждения. Про Джикию он не сказал ничего. «Состав на матч с “Рейнджерс” вам понравится», — говорил Рианчо накануне, но скорее он вызывал очень много вопросов, чем радость.
Кроме того, Рианчо пообещал в среду, что игра «Спартака» будет кардинально отличаться от той, что команда показала в Шотландии. Испанец говорил: команде нужно атаковать, и никаких 0:0 в этот раз мы не увидим. И вот тут тренер
Начало вроде бы было за хозяевами. Издалека по воротам выстрелил Зобнин, и мяч прокатился рядом со штангой. Но ответ «Рейнджерс» ни с того, ни с сего оказался голевым. Проход по флангу, угловой. А на «стандарте» лучше всех в штрафной оказался Эджариа: после его удара мяч попал в Еременко и отлетел в сетку. Автогол от бывшего игрока ЦСКА, и трибуны запели: сначала про Карреру, потом про Глушакова и плавно перешли на руководство. Надо отметить, что фанаты разделились: с критикой выступали только некоторые сектора.
Еще до первого гола с фанатской трибуны по полю начали заряжать из ракетницы. Первый снаряд едва не попал в одного из игроков «Рейнджерс», а третий явно был направлен в сторону Рианчо. Испанец то ли испугался, то ли не мог больше смотреть на этот футбол: сразу после выстрела он ушел на скамейку и долго оттуда не вставал. Самое забавное, выстрела было ровно три — на поле вылетели зеленый, белый и красный заряды. С трибун в это время неслось давно ставшее традиционным «A tutti! Avanti». Вряд ли это было случайным, болельщики устроили залп в цветах итальянского флага, провожая Карреру.
После пропущенного мяча
В любом случае Попов совсем скоро исправился. Он выдал блестящую подачу на дальний угол площади ворот, где дежурили Зобнин и Мельгарехо. Парагваец опередил партнера, занес мяч в сетку и почти не праздновал: спартаковцы схватили мяч и потащили его в центр: «Спартаку» была нужна победа. Правда, эта игра без обороны привела к обратному: Кандеяш воспользовался тем, что Мельгарехо запоздал при организации искусственного офсайда.
Но это было только начало вечера. После пары моментов у своих ворот «Спартак» организовал красочную атаку правым флангом. Ее разогнал тот же Попов, подключивший Рассказова. Защитник прострелил в штрафную, а Голдсон неуклюже отправил мяч в свои ворота, повторив «подвиг» Еременко.
На перерыв лидером все равно ушли гости. Миддлтон получил мяч слева и пробил в ближний угол — Максименко не успел переместиться. Пять голов после 45 минут — случалось такое
Во втором тайме «Спартак» сумел не только отыграться, но и выгрызть победу на характере. Сначала Луиз Адриану головой удачно сыграл на добивании, когда Макгрегор лишил
Мог «Спартак» забивать и еще, и еще. Но
|Рауль Рианчо
|Стивен Джеррард
|
|
|
|
|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|8
|19
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|1
|9
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Иван Бебек (Хорватия)
|Боковой судья
|Томислав Петрович (Хорватия)
|Боковой судья
|Миро Гргич (Хорватия)
|За воротами
|Марио Зебек (Хорватия)
|За воротами
|Горан Габрило (Хорватия)