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8 ноября, источник: БЕЛТА

Сарри: БАТЭ был достоин ничейного исхода в матче с «Челси»

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ был достоин ничьи в домашнем матче с «Челси». Об этом завил журналистам после матча Лиги Европы на «Борисов- Арене» главный тренер лондонцев Маурицо Сарри, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Наставнику не понравилось как действовали его подопечные в прошедшей встрече. «Мне понравился итоговый результат. В первой половине матча остался не доволен как действовали мои подопечные. Во втором тайме мы сыграли лучше. Главное — забили, но затем вновь утратили инициативу. БАТЭ, особенно в заключительные тридцать минут имел несколько моментов, чтобы сравнять счет. Думаю, белорусский клуб был достоин ничьей в матче с нами», — рассказал Маурицио Сарри.

Благодаря победе в Борисове «Челси» набрал 12 очков и обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы. В другом матче группы L венгерским «Види» на своем поле обыграл греческий ПАОК — 1:0.

Турнирное положение: «Челси» — 12 очков (4 матча), «Види» — 6 (4), ПАОК — 3 (4), БАТЭ — 3 (4).

БАТЭ 0:1
Первый тайм: 0:0
Челси
8.11.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа L Борисов-Арена
Главные тренеры
Алексей Бага Маурицио Сарри
Голы
18 Оливье Жиру (Эмерсон) 53′
Составы
Денис Щербицкий 48
Александр Филипович 4
Егор Филипенко 21
Захар Волков 23
Станислав Драгун 8
Алексей Риос 17
Игорь Стасевич (к) 22
Дмитрий Бага 25
81′ Александр Глеб 11
Евгений Березкин 7
73′ Николай Сигневич 13
Яссе Туоминен 24
76′ Максим Скавыш 15
Эрвен Мукам 94
1 Кепа Аррисабалага
21 Давиде Дзаппакоста
24 Гэри Кэйхилл (к)
27 Андреас Кристенсен
33 Эмерсон
5 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
8 Росс Баркли
18 Оливье Жиру
12 Рубен Лофтус-Чик 64′
17 Матео Ковачич
10 Эден Азар 62′
22 Виллиан
11 Родригес Педро 85′
70 Каллум Хадсон-Одои
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 18
1 Удары в створ 4
3 Штанги, перекладины 1
3 Угловые 6
14 Фолы 5
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Никола Дабанович (Черногория)
Обозначения
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