Сарри: БАТЭ был достоин ничейного исхода в матче с «Челси»

Наставнику не понравилось как действовали его подопечные в прошедшей встрече. «Мне понравился итоговый результат. В первой половине матча остался не доволен как действовали мои подопечные. Во втором тайме мы сыграли лучше. Главное — забили, но затем вновь утратили инициативу. БАТЭ, особенно в заключительные тридцать минут имел несколько моментов, чтобы сравнять счет. Думаю, белорусский клуб был достоин ничьей в матче с нами», — рассказал Маурицио Сарри.