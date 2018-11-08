Сарри: БАТЭ был достоин ничейного исхода в матче с «Челси»

Наставнику не понравилось как действовали его подопечные в прошедшей встрече. «Мне понравился итоговый результат. В первой половине матча остался не доволен как действовали мои подопечные. Во втором тайме мы сыграли лучше. Главное — забили, но затем вновь утратили инициативу. БАТЭ, особенно в заключительные тридцать минут имел несколько моментов, чтобы сравнять счет. Думаю, белорусский клуб был достоин ничьей в матче с нами», — рассказал Маурицио Сарри.
Благодаря победе в Борисове «Челси» набрал 12 очков и обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы. В другом матче группы L венгерским «Види» на своем поле обыграл греческий ПАОК — 1:0.
Турнирное положение: «Челси» — 12 очков (4 матча), «Види» — 6 (4), ПАОК — 3 (4), БАТЭ — 3 (4).