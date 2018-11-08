Безумный «Спартак»

Такого отвязного, во всех смыслах дворового футбола наши команды в еврокубках не показывали давно. Шутки болельщиков, которые еще в первом тайме злобно предсказывали, что счет будет 5:5, оказались не так уже далеки от истины. Чудовищные ошибки обороны, автоголы, дикие решения арбитра. В этом сумасшедшем
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» прекрасно подходит на роль сумасбродного правителя. Которого никто не понимает, мало кто принимает, но он все равно строит воздушные замки и сам в них живет. Именно в таком матче и должен был победить Рианчо, ни в каком другом. А теперь — просто послушайте, что он сказал на
Хотелось бы сказать
С точки зрения турнирного положения три очка, которые взял «Спартак» Рианчо (да, это была его команда, будем справедливы) имеют огромное значение.
Каждый выходит в историю
История с Массимо показала, насколько российскому футболу не хватает своих парней. Тех, в ком простой человек увидел бы самого себя или хотя бы брата. Поэтому девиз «Массимо — один из нас» так популярен. На матче с «Рейнджерс» знамя с портретом Карреры и этими словами развевался на самом видном месте спартаковской фанатской трибуны.
Непонятно, сколько еще фанаты будут грустить по Каррере. Но эта ностальгия, которая почти убила одного, точно не поможет и другому — следующему главному тренеру «Спартака».
Миссия Рианчо выполнена. Она состояла не только в том, чтобы взять эти три очка. Испанец взял на себя гораздо больше — весь гнев