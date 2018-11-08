Безумный «Спартак»

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Такого отвязного, во всех смыслах дворового футбола наши команды в еврокубках не показывали давно. Шутки болельщиков, которые еще в первом тайме злобно предсказывали, что счет будет 5:5, оказались не так уже далеки от истины. Чудовищные ошибки обороны, автоголы, дикие решения арбитра. В этом сумасшедшем пинг-понге, который включал в себя даже штангу в компенсированное время, «Спартак» оказался сильнее. Потому что условием победы здесь как раз-таки было безумие. Кто безумнее, тот и король.

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» прекрасно подходит на роль сумасбродного правителя. Которого никто не понимает, мало кто принимает, но он все равно строит воздушные замки и сам в них живет. Именно в таком матче и должен был победить Рианчо, ни в каком другом. А теперь — просто послушайте, что он сказал на пресс-конференции. Веселый, наивный человек. Он верит, что эта победа — начало большого пути.

Хотелось бы сказать что-то ободряющее об этом тренере, который действительно старается. Но три залпа из ракетница в первые десять минут (по совпадению зеленого, белого и красного цветов, это расцветка флага Италии) прилетали в сторону Рианчо. Наверное, тоже совпадение. Но какое-то мрачноватое.

С точки зрения турнирного положения три очка, которые взял «Спартак» Рианчо (да, это была его команда, будем справедливы) имеют огромное значение. Красно-белые снова в борьбе за выход в плей-офф. У них снова есть будущее в Европе. Вот только злая ирония состоит в том, что этого будущего нет у Рианчо.

Каждый выходит в историю по-своему.

Кто-то — как Рианчо, ярко, быстро, но очень противоречиво.

Кто-то — как Каррера, тоже ярко, но однозначно героически. Даже после отставки, после нескольких невыполненных задач тысячи человек его славят на трибунах, а сотни в разгар рабочего дня приезжают проводить в аэропорт. Не просто сказать спасибо, не просто пожелать удачи, а прокричать: «ты — наш!».

История с Массимо показала, насколько российскому футболу не хватает своих парней. Тех, в ком простой человек увидел бы самого себя или хотя бы брата. Поэтому девиз «Массимо — один из нас» так популярен. На матче с «Рейнджерс» знамя с портретом Карреры и этими словами развевался на самом видном месте спартаковской фанатской трибуны.

Непонятно, сколько еще фанаты будут грустить по Каррере. Но эта ностальгия, которая почти убила одного, точно не поможет и другому — следующему главному тренеру «Спартака».