Джеррард остался недоволен обороной «Рейнджерс» в матче Лиги Европы против «Спартака»

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В четверг «Спартак» дома обыграл «Рейнджерс» со счетом 4:3.

«Я разочарован результатом, но можно сказать, что мы выглядели смело и в определенные моменты очень опасно. При этом когда играешь в атакующий футбол против сильного соперника, то порой расплачиваешься за допущенные ошибки. Я недоволен обороной, у нас не было четкой организации, рассчитывали на четыре гола, но в итоге получилось всего три», — сказал Джеррард.

«Было допущено немало ошибок. Думаю, что если бы мы перешли в оборонительный стиль, то смогли бы удержать счет 3:2, однако первые пять минут второго тайма дали о себе знать. Результат матча ставит нас в достаточно сложную позицию, шансы, конечно, уменьшаются, но задача по выходу в плей-офф остается», — добавил Джеррард.

Также главный тренер шотландской команды отметил, что пиротехническое шоу болельщиков «Спартака» не создало ему дискомфорт. «Для меня это не проблема, да, это неправильно, но такие вещи случаются», — заключил Джеррард.