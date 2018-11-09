Рианчо посвятил победу над «Рейнджерс» в матче Лиги Европы своему отцу

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В четверг «Спартак» обыграл «Рейнджерс» со счетом 4:3 в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

«Сегодня нам нужна была только победа, и игра носила ключевой характер. Футболисты были настроены на победу, и игра была более жесткой, чем могло бы показаться. Нам нужно было отыгрываться три раза по ходу матча, и я могу только поаплодировать ребятам за приложенные усилия. Для меня эта победа имела очень важное значение, и я бы хотел посвятить ее своему отцу, который недавно ушел из жизни», — сказал Рианчо.

«У нас была задача оказывать прессинг, разыгрывать атаки через пас, и я считаю, что у нас были моменты. Также я для себя определил вещи, которые нужно улучшать. Самое главное — это то, что мы сохраняем шансы на выход из группы и всегда выходит солнце», — добавил Рианчо.

После четырех туров в группе G «Спартак» и «Рейнджерс» набрали по 5 очков, испанский «Вильярреал» — 6, австрийский «Радид» — 4.