Текущие события
Футбол. Еврокубки
8.11
Байер1
Цюрих0
Футбол. Еврокубки
8.11
Лудогорец0
АЕК Л0
Футбол. Еврокубки
8.11
Русенборг2
Зальцбург5
Футбол. Еврокубки
8.11
Селтик2
РБ Лейпциг1
Футбол. Еврокубки
8.11
Бордо1
Зенит1
Футбол. Еврокубки
8.11
Славия Пр0
Копенгаген0
Футбол. Еврокубки
8.11
Динамо З3
Спартак Тр1
Футбол. Еврокубки
8.11
Ворскла0
Карабах1
Футбол. Еврокубки
8.11
Арсенал0
Спортинг0
Футбол. Еврокубки
8.11
Бетис1
Милан1
Футбол. Еврокубки
8.11
Олимпиакос П5
Дюделанж1
Футбол. Еврокубки
8.11
Спартак4
Рейнджерс3
Футбол. Еврокубки
8.11
Рапид В0
Вильярреал0
Футбол. Еврокубки
8.11
Аполлон2
Айнтрахт Ф3
Футбол. Еврокубки
8.11
Лацио2
Марсель1
Футбол. Еврокубки
8.11
Мальме1
Сарпсборг 081
Футбол. Еврокубки
8.11
Генк1
Бешикташ1
Футбол. Еврокубки
8.11
Краснодар2
Стандард Л1
Футбол. Еврокубки
8.11
Акхисар БС2
Севилья3
Футбол. Еврокубки
8.11
Динамо К3
Ренн1
Футбол. Еврокубки
8.11
БАТЭ0
Челси1
Футбол. Еврокубки
8.11
Види1
ПАОК0
Футбол. Еврокубки
8.11
Фенербахче2
Андерлехт0
Футбол. Еврокубки
8.11
Астана2
Яблонец1
Все события
Фоторепортажи
15«Динамо» — ЦСКА: в Химках без голов
8«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
00:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Боккетти: Матч с «Рейнджерс» получился одним из самых красивых в карьере

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прокомментировал победу в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» (4:3).

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

«Мы очень рады, что выиграли. Эта победа — для болельщиков. Как защитнику мне не очень нравится счёт 4:3, лучше бы победили 1:0.

Были ли в моей карьере такие безумные матчи? Да, но эта игра была одной из самых красивых, ведь мы выиграли. Этот счёт не означает, что обе команды плохо действовали в обороне. Были неудачные моменты, но мы выиграли. Мы всё решим на этой неделе с тренером, конечно, нужно играть лучше.

Что касается автогола Ерёменко, то это неудачный момент, но такое бывает. Хорошо, что второй был не в наши ворота. У меня были моменты, жаль, что не реализовал.

Стал ли футбол при Рианчо более атакующим? Не знаю, мы просто делаем то, о чём он просит. Конечно, мы пытаемся играть в открытый футбол. Сегодня мы создали много моментов, — передаёт слова Боккетти корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Спартак 4:3
Первый тайм: 2:3
Рейнджерс
8.11.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа G Открытие Арена
Главные тренеры
Рауль Рианчо Стивен Джеррард
Голы
22′ Лоренсо Мельгарехо (И. Попов) 25
35′ Коннор Голдсон 6
58′ де Соуза Луиз Адриану 12
59′ Софьян Ханни (Р. Зобнин) 94
26 Роман Еременко 5′
21 Даниэл Кандеяш (Дж. Флэнаган) 27′
40 Гленн Миддлтон 41′
Составы
Александр Максименко 98
28′ Николай Рассказов 92
77′ Лоренсо Мельгарехо 25
63′ Сальваторе Боккетти (к) 16
Илья Кутепов 29
Софьян Ханни 94
Роман Зобнин 47
30′ Фернанду 11
15′ 71′ Ивелин Попов 71
Артем Тимофеев 40
60′ Роман Еременко 26
Денис Глушаков 8
81′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
1 Алан Макгрегор
2 Джеймс Таверньер (к)
6 Коннор Голдсон
19 Никола Катич
37 Скотт Арфилд
20 Альфредо Морелос 78′
21 Даниэл Кандеяш
40 Гленн Миддлтон
15 Джонатон Флэнаган 82′
16 Эндрю Холидэй
23 Лассана Кулибали 82′ 34′
35 Эрос Грезда
10 Овие Эджариа 90′
36 Гарет Маколи
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 8
19 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 1
9 Угловые 6
16 Фолы 17
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Иван Бебек (Хорватия)
Боковой судья Томислав Петрович (Хорватия)
Боковой судья Миро Гргич (Хорватия)
За воротами Марио Зебек (Хорватия)
За воротами Горан Габрило (Хорватия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Звезда соцсетей раскрыла секрет своей фигуры!
Российскую спортсменку выгнали из сборной за пост в "Инстаграме"!
Огонь в Тушине. «Спартак» вырвал победу у «Рейнджерс»
Заболотный спас «Зенит» в Бордо и доказал, что достоин сборной
Сборная России начала сезон с победы, обыграв никакущих финнов
«Краснодар» одержал волевую победу над «Стандардом»
Битва двух К в Лондоне. В шахматах стартует главный матч года
Рианчо: Буду работать помощником, только если позовет Гвардиола
«Челси» обеспечил себе выход в 1/16 финала Лиги Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь