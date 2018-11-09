Боккетти: Матч с «Рейнджерс» получился одним из самых красивых в карьере

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«Мы очень рады, что выиграли. Эта победа — для болельщиков. Как защитнику мне не очень нравится счёт 4:3, лучше бы победили 1:0.

Были ли в моей карьере такие безумные матчи? Да, но эта игра была одной из самых красивых, ведь мы выиграли. Этот счёт не означает, что обе команды плохо действовали в обороне. Были неудачные моменты, но мы выиграли. Мы всё решим на этой неделе с тренером, конечно, нужно играть лучше.

Что касается автогола Ерёменко, то это неудачный момент, но такое бывает. Хорошо, что второй был не в наши ворота. У меня были моменты, жаль, что не реализовал.