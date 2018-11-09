Боккетти: Матч с «Рейнджерс» получился одним из самых красивых в карьере
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прокомментировал победу в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» (4:3).
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прокомментировал победу в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» (4:3).
«Мы очень рады, что выиграли. Эта победа — для болельщиков. Как защитнику мне не очень нравится счёт 4:3, лучше бы победили 1:0.
Были ли в моей карьере такие безумные матчи? Да, но эта игра была одной из самых красивых, ведь мы выиграли. Этот счёт не означает, что обе команды плохо действовали в обороне. Были неудачные моменты, но мы выиграли. Мы всё решим на этой неделе с тренером, конечно, нужно играть лучше.
Что касается автогола Ерёменко, то это неудачный момент, но такое бывает. Хорошо, что второй был не в наши ворота. У меня были моменты, жаль, что не реализовал.
Стал ли футбол при Рианчо более атакующим? Не знаю, мы просто делаем то, о чём он просит. Конечно, мы пытаемся играть в открытый футбол. Сегодня мы создали много моментов, — передаёт слова Боккетти корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
|Рауль Рианчо
|Стивен Джеррард
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|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|8
|19
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|1
|9
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Иван Бебек (Хорватия)
|Боковой судья
|Томислав Петрович (Хорватия)
|Боковой судья
|Миро Гргич (Хорватия)
|За воротами
|Марио Зебек (Хорватия)
|За воротами
|Горан Габрило (Хорватия)