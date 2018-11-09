Мусаев: Футболисты «Краснодара» обыграли «Стандард» в матче ЛЕ благодаря характеру

В четверг «Краснодар» обыграл бельгийскую команду со счетом 2:1 в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

«Соперник был опасен в атаках, но хорошо сработали замены, смогли отыграться, — сказал Мусаев. — У нас есть характер, рады, что можем добиваться таких побед. Мы не отошли от своей игры, не сбились на навалы. Забили два фантастических по красоте гола, наше терпение было вознаграждено».

«Нам очень тяжело, у нас не очень большой кадровый ресурс. В какие-то моменты мы проседали, но считаю, что мы сыграли хорошо и физически, и тактически», — добавил специалист.