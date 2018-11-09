Расклады «Спартака»: ключевой матч — против «Рапида»
После победы над «Рейнджерс»
После победы над «Рейнджерс»
Оставшиеся матчи:
29 ноября. Рейнджерс — Вильярреал, Спартак — Рапид В
13 декабря. Вильярреал — Спартак, Рапид В — Рейнджерс.
«Спартак» попадет в
а) наберет четыре или шесть очков в оставшихся матчах. В этом случае у команды будет минимум девять очков, и «Спартак» обязательно будет выше
б) победит «Рапид» и проиграет «Вильярреалу» при условии, что «Рейнджерс» не наберет больше трех очков в двух оставшихся матчах («Вильярреал» дома, «Рапид» в гостях). «Рейнджерс» в этом случае не наберет очков больше, чем «Спартак» (а в случае равенства будет ниже за счет личных встреч).
в) проиграет «Рапиду» и победит «Вилярреал» при условии, что «Рейнджерс» проиграет «Вильярреалу», но победит «Рапид». В этом запутанном варианте у россиян и шотландцев будет одинаковое количество очков (красно-белые будут выше за счет личных встреч), а «Рапид» будет ниже на один балл.
г) дважды сыграет вничью, при условии что «Рейнджерс» не победит «Вильярреал» и разойдется миром с «Рапидом».
Как видим, во многом ключевое значение приобретает поединок пятого тура между «Спартаком» и «Рапидом». Победят москвичи, и они могут при определенных обстоятельствах обеспечить себе выход в