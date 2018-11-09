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8«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
00:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Расклады «Спартака»: ключевой матч — против «Рапида»

После победы над «Рейнджерс» красно-белые впервые поднялись в зону выхода в 1/8 финала Лиги Европы. Пусть и опережают они шотландцев лишь за счет личных встреч, все теперь в руках красно-белых.

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Оставшиеся матчи:
29 ноября. Рейнджерс — Вильярреал, Спартак — Рапид В
13 декабря. Вильярреал — Спартак, Рапид В — Рейнджерс.

«Спартак» попадет в плей-офф Лиги Европы, если:

а) наберет четыре или шесть очков в оставшихся матчах. В этом случае у команды будет минимум девять очков, и «Спартак» обязательно будет выше кого-то из пары «Рейнджерс» — «Вильярреал», которые встречаются между собой в следующем туре.

б) победит «Рапид» и проиграет «Вильярреалу» при условии, что «Рейнджерс» не наберет больше трех очков в двух оставшихся матчах («Вильярреал» дома, «Рапид» в гостях). «Рейнджерс» в этом случае не наберет очков больше, чем «Спартак» (а в случае равенства будет ниже за счет личных встреч).

в) проиграет «Рапиду» и победит «Вилярреал» при условии, что «Рейнджерс» проиграет «Вильярреалу», но победит «Рапид». В этом запутанном варианте у россиян и шотландцев будет одинаковое количество очков (красно-белые будут выше за счет личных встреч), а «Рапид» будет ниже на один балл.

г) дважды сыграет вничью, при условии что «Рейнджерс» не победит «Вильярреал» и разойдется миром с «Рапидом».

Как видим, во многом ключевое значение приобретает поединок пятого тура между «Спартаком» и «Рапидом». Победят москвичи, и они могут при определенных обстоятельствах обеспечить себе выход в плей-офф уже в ноябре. Проиграют — загонят себя в очень неудобное положение.

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