Тренер «Стандарда»: Борьба в группе Лиги Европы продолжается
КРАСНОДАР, 9 ноя — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. «Стандард» продолжит борьбу в группе Лиги Европы, поражение от «Краснодара» не поставило крест на планах команды попасть в
КРАСНОДАР, 9 ноя — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. «Стандард» продолжит борьбу в группе Лиги Европы, поражение от «Краснодара» не поставило крест на планах команды попасть в
«Стандарт» в четверг уступил «Краснодару» в гостевом матче четвертого тура группы J со счетом 1:2. В параллельном матче группы «Севилья» обыграла турецкий «Акхисар Беледиеспор» (3:2). После четырех матчей «Стандард» идет на третьем месте в квартете с шестью очками. У лидеров группы «Краснодара» и «Севильи» по 9 очков.
«Борьба в нашей группе еще не закончена. У нас есть свои планы — побеждать “Севилью”. Нам надо их реализовывать и продолжать биться», — сказал журналистам Прюдомм.
Отвечая на вопрос о силе «Краснодара», главный тренер «Стандарда» заявил, что «играть с “быками” — это удовольствие».
«Краснодар — классная команда. Играть с ней — одно удовольствие. Да, сегодня у нас было не так много возможностей забить, но мы получили удовольствие от этой игры. Нам не хватило нескольких усилий, которые были сделаны в домашнем матче», — резюмировал специалист.
В следующем туре 29 ноября пройдут матчи «Краснодар» — «Акхисар Беледиеспор» и «Стандард» — «Севилья».
|Краснодар
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2:1
Первый тайм: 0:1
|Стандард Л
|Мурад Мусаев
|Мишель Прюдомм
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|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|12
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|8
|18
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Александр Ставрев (Македония)
|Боковой судья
|Марьян Кировски (Македония)
|Боковой судья
|Деян Костадинов (Македония)
|За воротами
|Димитар Мецкаровски (Македония)
|За воротами
|Деян Якимовски (Македония)