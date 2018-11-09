Тренер «Стандарда»: Борьба в группе Лиги Европы продолжается

Источник: РИА "Новости"

«Стандарт» в четверг уступил «Краснодару» в гостевом матче четвертого тура группы J со счетом 1:2. В параллельном матче группы «Севилья» обыграла турецкий «Акхисар Беледиеспор» (3:2). После четырех матчей «Стандард» идет на третьем месте в квартете с шестью очками. У лидеров группы «Краснодара» и «Севильи» по 9 очков.

«Борьба в нашей группе еще не закончена. У нас есть свои планы — побеждать “Севилью”. Нам надо их реализовывать и продолжать биться», — сказал журналистам Прюдомм.

Отвечая на вопрос о силе «Краснодара», главный тренер «Стандарда» заявил, что «играть с “быками” — это удовольствие».

«Краснодар — классная команда. Играть с ней — одно удовольствие. Да, сегодня у нас было не так много возможностей забить, но мы получили удовольствие от этой игры. Нам не хватило нескольких усилий, которые были сделаны в домашнем матче», — резюмировал специалист.