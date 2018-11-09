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00:25 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер «Стандарда»: Борьба в группе Лиги Европы продолжается

КРАСНОДАР, 9 ноя — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. «Стандард» продолжит борьбу в группе Лиги Европы, поражение от «Краснодара» не поставило крест на планах команды попасть в плей-офф, заявил главный тренер бельгийского клуба Мишель Прюдомм.

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Источник: РИА "Новости"

«Стандарт» в четверг уступил «Краснодару» в гостевом матче четвертого тура группы J со счетом 1:2. В параллельном матче группы «Севилья» обыграла турецкий «Акхисар Беледиеспор» (3:2). После четырех матчей «Стандард» идет на третьем месте в квартете с шестью очками. У лидеров группы «Краснодара» и «Севильи» по 9 очков.

«Борьба в нашей группе еще не закончена. У нас есть свои планы — побеждать “Севилью”. Нам надо их реализовывать и продолжать биться», — сказал журналистам Прюдомм.

Отвечая на вопрос о силе «Краснодара», главный тренер «Стандарда» заявил, что «играть с “быками” — это удовольствие».

«Краснодар — классная команда. Играть с ней — одно удовольствие. Да, сегодня у нас было не так много возможностей забить, но мы получили удовольствие от этой игры. Нам не хватило нескольких усилий, которые были сделаны в домашнем матче», — резюмировал специалист.

В следующем туре 29 ноября пройдут матчи «Краснодар» — «Акхисар Беледиеспор» и «Стандард» — «Севилья».

Краснодар 2:1
Первый тайм: 0:1
Стандард Л
8.11.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа J Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Мишель Прюдомм
Голы
79′ Магомед-Шапи Сулейманов (Вандерсон Масиэл, Арикленес да Силва Ари) 93
82′ Вандерсон Масиэл (Арикленес да Силва Ари) 7
10 Мехди Карсела-Гонсалес (К. Лаифис) 19′
Составы
Матвей Сафонов 39
Сергей Петров 98
Дмитрий Стоцкий 89
14′ Александр Мартынович (к) 4
Урош Спаич 5
82′ Вандерсон Масиэл 7
72′ Юрий Газинский 8
Арикленес да Силва Ари 9
65′ Виктор Классон 16
Иван Игнатьев 85
46′ Кристиан Куэва 20
57′ Маурисио Перейра 33
72′ 73′ Шарль Каборе 77
Магомед-Шапи Сулейманов 93
13 Гильермо Очоа
32 Коллинс Фай
34 Костас Лаифис
3 Зиньо Ванхесден
26 Кристиан Луиндама
8 Гойко Цимирот
9 Рено Эмон 90+4′
10 Мехди Карсела-Гонсалес (к)
22 Максим Лестьенн 83′
28 Самюэль Бастьен
19 Мусса Дженепо 88′
70 Орланду Са
18 Рэзван Марин 88′
40 Поль-Жозе Мпоку
Статистика
5 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 1
12 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 8
18 Фолы 8
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Ставрев (Македония)
Боковой судья Марьян Кировски (Македония)
Боковой судья Деян Костадинов (Македония)
За воротами Димитар Мецкаровски (Македония)
За воротами Деян Якимовски (Македония)
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