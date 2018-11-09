Рауль Рианчо: Теперь буду работать помощником, только если позовет Гвардьола

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Александр Рогулев из Тушина

— Нам нужна была только победа, — начал Рианчо. — И игра была очень важна, и ребята были отлично настроены, бились за каждый мяч. Эта игра была более жесткой, чем может показаться со стороны. Могу только поаплодировать ребятам за приложенные усилия. Полностью доволен результатом. Изначально задача на матч было играть как можно выше, прессинговать вверху. И когда наша команда была с мячом, играть через пас, разыгрывать атаки. Я считаю, что в первом тайме у нас были очень хорошие моменты. Но были вещи, которые нужно улучшать. Самое главное — «Спартак» сохранил шансы на выход из группы. Всегда рано или поздно выходит солнце. Для меня эта победа очень важна. Хотел посвятить ее отцу, который недавно ушел из жизни. Думаю, он сегодня был бы горд за меня.

— Оцените игру Попова?

— Попов проделал блистательную работу. Он выполнил полностью возложенные на него обязанности, всю работу. С фланга уходил, сужал, это входило в наши планы. С точки зрения физики нет претензий ни к нему, ни к кому-либо из ребят. Все они проделали блестящую работу.

— В обороне в первом тайме творилось что-то запредельное. Почему? И почему оставили Джикию на скамейке?

— У нас в команде три центральных защитника. После того, как я возглавил команду, Джикия сыграл у меня все матчи. Сегодня было очень важно начинать именно атаки от нашей линии обороны, и нам нужен был правоногий центральный защитник. Нужно было решать, кого из левоногих оставить на скамейке. Более того, в Шотландии мы играли с двумя левоногими, «Рейнджерс» это особенность изучил и перекрывал первую передачу. Поэтому решили, чтобы сыграл один левоногий ближе к одному флангу, и правоногий — ближе к другому. И это сработало в плане атаки.

— «Спартак» играл 4−3−3, но Ханни ибегали Попов получили больше свободы. Это было изначально задумано? Почему раньше они «по рельсам»?

— Жаль, что у меня нет доски на пресс-конференции. На поле при игре 4−3−3 игроки в зоне мяча постоянно меняются местами. Когда центральный защитник дает пас вперед, происходит изменение позиций. Сегодня мы делали этот маневр, он проходил много раз. Мы систему не меняли. Но сыграли в ее атакующий вариант. В игре команды должны всегда быть глубина, ширина и игрок в центре поля. И эти вещи должны повторяться на всей длине поля. При том крайний футболист всегда может зайти в центр, сегодня эта вещь проходила неоднократно. Повторюсь: очень доволен игрой в атаке, хотя к игре в обороне есть претензии.

— Хотите стать полноценным главным тренером «Спартака» после сегодняшней победы?

— На данный момент я работаю, жертвую себя полностью во всех аспектах. Все зависит от клуба, продолжу или соберу чемоданы и поеду домой. Если уеду, то только с позитивными воспоминаниями о своей работе здесь.

— Сами хотели бы остаться?

— Я никогда больше не стану помощником. 35 лет отработал тренером по физподготовке и помощником. В тех командах, где я работал, четыре года играл в Лиге чемпионов и столько же — в Лиге Европы. Опыт у меня есть. Но сейчас я — исполняющий обязанности.

— Как вам на посту главного?

— Никогда не хотел становиться главным тренером. Все главные, с которыми я работал, уважали меня как равного. Независимо от того, с кем я работал, говорил то, что думаю. И на поле, и за пределами поля. Коли так сложились обстоятельства, продолжу работать главным. Разве что меня Гвардьола позовет, величайший тренер современности. У него помощником я еще поработаю, поучусь чему-нибудь.

— Рауль, вы говорили, что не безумец. Но то, как сыграла ваша команда, это было безумие в хорошем смысле слова. Теперь вы прочувствовали на себе, чем отличается победа над «Анжи» и сегодняшняя?