Рауль Рианчо: Теперь буду работать помощником, только если позовет Гвардьола
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» после победы над «Рейнджерс» (4:3) похвалил команду и рассказал о своем будущем.
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» после победы над «Рейнджерс» (4:3) похвалил команду и рассказал о своем будущем.
Александр Рогулев из Тушина
— Нам нужна была только победа, — начал Рианчо. — И игра была очень важна, и ребята были отлично настроены, бились за каждый мяч. Эта игра была более жесткой, чем может показаться со стороны. Могу только поаплодировать ребятам за приложенные усилия. Полностью доволен результатом. Изначально задача на матч было играть как можно выше, прессинговать вверху. И когда наша команда была с мячом, играть через пас, разыгрывать атаки. Я считаю, что в первом тайме у нас были очень хорошие моменты. Но были вещи, которые нужно улучшать. Самое главное — «Спартак» сохранил шансы на выход из группы. Всегда рано или поздно выходит солнце. Для меня эта победа очень важна. Хотел посвятить ее отцу, который недавно ушел из жизни. Думаю, он сегодня был бы горд за меня.
— Оцените игру Попова?
— Попов проделал блистательную работу. Он выполнил полностью возложенные на него обязанности, всю работу. С фланга уходил, сужал, это входило в наши планы. С точки зрения физики нет претензий ни к нему, ни к
— В обороне в первом тайме творилось
— У нас в команде три центральных защитника. После того, как я возглавил команду, Джикия сыграл у меня все матчи. Сегодня было очень важно начинать именно атаки от нашей линии обороны, и нам нужен был правоногий центральный защитник. Нужно было решать, кого из левоногих оставить на скамейке. Более того, в Шотландии мы играли с двумя левоногими, «Рейнджерс» это особенность изучил и перекрывал первую передачу. Поэтому решили, чтобы сыграл один левоногий ближе к одному флангу, и правоногий — ближе к другому. И это сработало в плане атаки.
— «Спартак» играл 4−3−3, но Ханни ибегали Попов получили больше свободы. Это было изначально задумано? Почему раньше они «по рельсам»?
— Жаль, что у меня нет доски на
— Хотите стать полноценным главным тренером «Спартака» после сегодняшней победы?
— На данный момент я работаю, жертвую себя полностью во всех аспектах. Все зависит от клуба, продолжу или соберу чемоданы и поеду домой. Если уеду, то только с позитивными воспоминаниями о своей работе здесь.
— Сами хотели бы остаться?
— Я никогда больше не стану помощником. 35 лет отработал тренером по физподготовке и помощником. В тех командах, где я работал, четыре года играл в Лиге чемпионов и столько же — в Лиге Европы. Опыт у меня есть. Но сейчас я — исполняющий обязанности.
— Как вам на посту главного?
— Никогда не хотел становиться главным тренером. Все главные, с которыми я работал, уважали меня как равного. Независимо от того, с кем я работал, говорил то, что думаю. И на поле, и за пределами поля. Коли так сложились обстоятельства, продолжу работать главным. Разве что меня Гвардьола позовет, величайший тренер современности. У него помощником я еще поработаю, поучусь
— Рауль, вы говорили, что не безумец. Но то, как сыграла ваша команда, это было безумие в хорошем смысле слова. Теперь вы прочувствовали на себе, чем отличается победа над «Анжи» и сегодняшняя?
— Очень хороший вопрос. Сегодня к победе причастны не только футболисты. Эта победа «Спартака» — всех кто причастен к клубу. В том числе болельщиков, которые пришли на стадион и поддерживали команду. Команде нужна эта атмосфера, которую мы сегодня почувствовали. При такой поддержке игроки будут летать. .
|Рауль Рианчо
|Стивен Джеррард
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|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|8
|19
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|1
|9
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Иван Бебек (Хорватия)
|Боковой судья
|Томислав Петрович (Хорватия)
|Боковой судья
|Миро Гргич (Хорватия)
|За воротами
|Марио Зебек (Хорватия)
|За воротами
|Горан Габрило (Хорватия)