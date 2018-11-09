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01:02 (мск), источник: ТАСС

Гол Заболотного спас «Зенит» от поражения в матче Лиги Европы с «Бордо»

ТАСС, 9 ноября. Российский футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью с французским «Бордо» со счетом 1:1 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

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В составе гостей гол забил Антон Заболотный (72-я минута), у хозяев отличился Франсуа Камано (35, с пенальти).

На счету «Зенита» после четырех игр две победы и две ничьи. «Бордо» набрал первое очко в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

В следующем туре «Зенит» примет датский «Копенгаген», «Бордо» в гостях сыграет с чешской «Славией». Матчи пройдут 29 ноября.

Бордо 1:1
Первый тайм: 1:0
Зенит
8.11.2018, 23:00 Групповой турнир: Группа C Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux)
Главные тренеры
Эрик Бедуэ Сергей Семак
Голы
35′ Франсуа Камано 11
29 Антон Заболотный (Д. Кузяев) 72′
Составы
Бенуа Костиль (к) 1
Юссуф Сабали 20
Максим Пундже 29
41′ Вукашин Йованович 14
Паблу 25
Лукас Лерагер 19
Юнусс Санкаре 13
Самюэль Калу 10
84′ Ярослав Плашил 18
Николя Де Превиль 12
46′ Андреас Корнелиус 9
Джимми Бриан 7
65′ 67′ Франсуа Камано 11
Янн Карамо 8
99 Андрей Лунев 35′
15 Эльмир Набиуллин 31′
13 Луиш Нету 60′
23 Миха Мевля
30 Эмануэль Маммана
10 Клаудио Маркизио
5 Леандро Паредес
29 Антон Заболотный
2 Александр Анюков (к) 60′ 23′
20 Роберт Мак
21 Александр Ерохин 65′
14 Далер Кузяев
11 Себастьян Дриусси 78′
17 Олег Шатов
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
24 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 5
13 Фолы 16
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Харальд Лехнер (Австрия)
Боковой судья Андреас Хайденрайх (Австрия)
Боковой судья Максимилиан Кольбич (Австрия)
За воротами Александр Харкам (Австрия)
За воротами Юлиан Вайнбергер (Австрия)
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