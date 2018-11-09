Гол Заболотного спас «Зенит» от поражения в матче Лиги Европы с «Бордо»
ТАСС, 9 ноября. Российский футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью с французским «Бордо» со счетом 1:1 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
ТАСС, 9 ноября. Российский футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью с французским «Бордо» со счетом 1:1 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
В составе гостей гол забил Антон Заболотный (72-я минута), у хозяев отличился Франсуа Камано (35, с пенальти).
На счету «Зенита» после четырех игр две победы и две ничьи. «Бордо» набрал первое очко в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.
В следующем туре «Зенит» примет датский «Копенгаген», «Бордо» в гостях сыграет с чешской «Славией». Матчи пройдут 29 ноября.
|Эрик Бедуэ
|Сергей Семак
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|24
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Харальд Лехнер (Австрия)
|Боковой судья
|Андреас Хайденрайх (Австрия)
|Боковой судья
|Максимилиан Кольбич (Австрия)
|За воротами
|Александр Харкам (Австрия)
|За воротами
|Юлиан Вайнбергер (Австрия)