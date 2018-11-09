Гол Заболотного спас «Зенит» от поражения в матче Лиги Европы с «Бордо»

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В составе гостей гол забил Антон Заболотный (72-я минута), у хозяев отличился Франсуа Камано (35, с пенальти).

На счету «Зенита» после четырех игр две победы и две ничьи. «Бордо» набрал первое очко в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.