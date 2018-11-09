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01:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Заболотный спас «Зенит» в Бордо и доказал, что достоин сборной России

Семак удачно сыграл в три центральных защитника.

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7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

5−2−2−1 от Семака

«Зенит» выходил на поле стадиона «Матмут-Атлантик» без нескольких игроков сегодняшней основы — Артёма Дзюбы, Бранислава Ивановича, Игоря Смольникова и не заявленного на Лигу Европы Евгения Чернова.

«У Дзюбы повреждение, он не тренировался с командой, — объяснил накануне главный тренер Сергей Семак. — Сыграет ли он с ЦСКА и за сборную России? Приедем — посмотрим. Будет тренироваться в пятницу — будет и возможность сыграть. Если нет — значит, не будет играть. По сборной вопрос решится, когда придет время. Ивановича оставили дома, потому что ему очень сложно. Он много играет без замен, нагрузка выпала большая, поэтому приняли решение дать ему небольшую передышку».

Ещё Семак оставил в запасе Далера Кузяева, выпустив сразу трёх центральных защитников — Эммануэля Мамману, Луиша Нету и Миху Мевлю. «Зенит» сыграл по схеме 5−2−2−1.

Заболотный — это опасно

Из тактической модели лидера Премьер-Лиги можно было сделать вывод, что Семак решил сыграть в Бордо на ничью. В принципе ничего криминального тут нет — такой результат устраивал сине-бело-голубых, исходя из турнирной ситуации. Да и матч с ЦСКА уже через три дня. Действительно, «Зенит» с первых минут сел в достаточно глубокую оборону, надеясь на контравыпады с участием Антона Заболотного, а также помогавших ему Себастьяна Друсси и Александра Ерохина.

До пропущенного на 35-й минуте гола с пенальти «Зенит» в атаке запомнился только эпизодом, когда Заболотный влетел в штрафную соперника и… нанёс повреждение Вукашину Йовановичу при попытке нанести удар. Экс-зенитовец некоторое время приходил в себя. Что ж, каждая встреча с центрфорвардом сборной России — непростое испытание для любого защитника в физическом смысле.

Зато незадолго до перерыва тот же Заболотный стал участником самой опасной атаки гостей, когда сыграл на опережение после замечательного кросса Анюкова с правого фланга. Антон бил головой, да только попал, к сожалению, в голкипера «жирондинцев» Бенуа Костиля.

Пенальти от Мамманы

«Бордо» показывал не такой примитивный футбол, как в Петербурге, но в первые полчаса французы не создали явных голевых моментов. Оборона «Зенита» справлялась с задачей лишить свободных зон самых опасных игроков хозяев — вингеров Франсуа Камано и Самуэля Калу Оджима. Камано — лучший бомбардир «жирондинцев» в сезоне с девятью голами, а Калу Оджим фантастический дриблёр. По данным InStat в первой встрече этих команд нигериец пошёл 20 раз в обводку, причём 15 из этих попыток были успешными. Однако на «Матмут-Атлантик» им было тяжело находить пространство между линиями, хотя напряжение возникало при перестроениях защитников петербургской команды.

Тем не менее «Бордо» наиграл на гол, выдав мощный отрезок после 30-й минуты. Сперва Камано загубил так называемый стопроцентный момент, пробив в штангу и промахнувшись по пустым воротам при добивании. Потом хозяева заработали пенальти. Кажется, всё ещё набирающий форму после полугодичного простоя Маммана на самом деле сфолил на Юссуфе Сабали. Андрей Лунёв прыгнул при ударе с «точки» в один угол, а хитрец Камано послал мяч в другой. К перерыву преимущество «Бордо» по ударам оказалось трёхкратным — 12:4 (в створ — 3:1).

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Ничья на почти пустом стадионе

Несмотря на то, что ситуация для «Зенита» изменилась, во втором тайме рисунок игры остался в общем-то тем же. Разве что мячом команда Семака стала владеть чуть-чуть больше. Но каких-то вразумительных атак в исполнении своей команды болельщики сине-бело-голубых, прилетевших во Францию, не видели. Кстати, трибуны стадиона в Бордо зияли пустотами: «Матмут-Атлантик» в лучшем случае был заполнен на одну пятую часть.

Семак, чтобы спасти матч, стал доставать спрятанные в тренерском рукаве козыри — поднял со скамейки Роберта Мака, затем Кузяева. И Далер сделал гол на пару с Заболотным! Впечатлило, как Кузяев разобрался с получившим недавно статус игрока сборной Бразилии защитником Пабло и выкатил мяч центрфорварду, который всё-таки выстрадал свой гол.

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При счёте 1:1 зенитовцы контролировали ситуацию на поле. В концовке хозяева окончательно раскрылись, так как им требовалась победа, чтобы сохранить шансы на выход из группы. У ворот Лунёва было напряжение. «Зенит» имел возможность поймать «Бордо» на контрвыпаде. Но получилась ничья — план Семака сработал.

Бордо 1:1
Первый тайм: 1:0
Зенит
8.11.2018, 23:00 Групповой турнир: Группа C Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux)
Главные тренеры
Эрик Бедуэ Сергей Семак
Голы
35′ Франсуа Камано 11
29 Антон Заболотный (Д. Кузяев) 72′
Составы
Бенуа Костиль (к) 1
Юссуф Сабали 20
Максим Пундже 29
41′ Вукашин Йованович 14
Паблу 25
Лукас Лерагер 19
Юнусс Санкаре 13
Самюэль Калу 10
84′ Ярослав Плашил 18
Николя Де Превиль 12
46′ Андреас Корнелиус 9
Джимми Бриан 7
65′ 67′ Франсуа Камано 11
Янн Карамо 8
99 Андрей Лунев 35′
15 Эльмир Набиуллин 31′
13 Луиш Нету 60′
23 Миха Мевля
30 Эмануэль Маммана
10 Клаудио Маркизио
5 Леандро Паредес
29 Антон Заболотный
2 Александр Анюков (к) 60′ 23′
20 Роберт Мак
21 Александр Ерохин 65′
14 Далер Кузяев
11 Себастьян Дриусси 78′
17 Олег Шатов
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
24 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 5
13 Фолы 16
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Харальд Лехнер (Австрия)
Боковой судья Андреас Хайденрайх (Австрия)
Боковой судья Максимилиан Кольбич (Австрия)
За воротами Александр Харкам (Австрия)
За воротами Юлиан Вайнбергер (Австрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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