«Арсенал» вышел в плей-офф Лиги Европы, сыграв вничью со «Спортингом»

Источник: AP 2018

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 0:0.

«Арсенал» набрал 10 очков и гарантировал себе выход в плей-офф турнира.

В другом матче 4-го тура полтавская «Ворскла» потерпела поражение от азербайджанского «Карабаха». Встреча состоялась в Полтаве на стадионе «Ворскла имени Алексея Бутовского» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник Араз Абдуллаев, реализовавший пенальти на 13-й минуте.