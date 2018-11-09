«Арсенал» вышел в плей-офф Лиги Европы, сыграв вничью со «Спортингом»
Лондонский «Арсенал» не сумел одержать победу в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с лиссабонским «Спортингом».
Лондонский «Арсенал» не сумел одержать победу в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с лиссабонским «Спортингом».
Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 0:0.
«Арсенал» набрал 10 очков и гарантировал себе выход в
В другом матче 4-го тура полтавская «Ворскла» потерпела поражение от азербайджанского «Карабаха». Встреча состоялась в Полтаве на стадионе «Ворскла имени Алексея Бутовского» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал полузащитник Араз Абдуллаев, реализовавший пенальти на 13-й минуте.
Турнирное положение команд в группе E после 4-х туров: 1. «Арсенал» (10 очков); 2. «Спортинг» (7); 3. «Карабах» (3); 4. «Ворскла» (3).
|Эмери Унаи
|Жозе Пезейру
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|14
|Удары (всего)
|4
|2
|Удары в створ
|0
|7
|Угловые
|1
|7
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка (Литва)