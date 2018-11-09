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01:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» вышел в плей-офф Лиги Европы, сыграв вничью со «Спортингом»

Лондонский «Арсенал» не сумел одержать победу в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с лиссабонским «Спортингом».

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Источник: AP 2018

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 0:0.

«Арсенал» набрал 10 очков и гарантировал себе выход в плей-офф турнира.

В другом матче 4-го тура полтавская «Ворскла» потерпела поражение от азербайджанского «Карабаха». Встреча состоялась в Полтаве на стадионе «Ворскла имени Алексея Бутовского» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник Араз Абдуллаев, реализовавший пенальти на 13-й минуте.

Турнирное положение команд в группе E после 4-х туров: 1. «Арсенал» (10 очков); 2. «Спортинг» (7); 3. «Карабах» (3); 4. «Ворскла» (3).

Арсенал 0:0
Первый тайм: 0:0
Спортинг
8.11.2018, 23:00 Групповой турнир: Группа E Emirates Stadium
Главные тренеры
Эмери Унаи Жозе Пезейру
Составы
Петр Чех (к) 1
Сократис Папастатопулос 5
Роб Холдинг 16
Генрих Мхитарян 7
Аарон Рэмси 8
72′ Маттео Гендузи 29
Эмиль Смит-Роу 55
Алекс Ивоби 17
21′ 74′ Штефан Лихтштайнер 12
Эйнсли Мэйтланд-Найлс 15
60′ Карл Дженкинсон 25
Сеад Колашинац 31
30′ Дэнни Уэлбек 23
Пьер-Эмерик Обамеянг 14
40 Ренан Рибейру
4 Себастьян Коатес
22 Жереми Матье 87′
76 Бруну Гашпар 41′
8 Бруну Фернандеш
9 Маркос Акунья 67′
86 Неманья Гудель
17 Нани (к)
90 Мигел Луиш 85′ 74′
25 Радосав Петрович
10 Фреди Монтеро 69′
28 Бас Дост
23 Абдулай Диаби 83′
77 Джоване Кабраль
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
14 Удары (всего) 4
2 Удары в створ 0
7 Угловые 1
7 Фолы 13
0 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
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