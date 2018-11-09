Гол Сусо спас «Милан» от поражения «Бетису» в матче Лиги Европы

Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась со счетом 1:1. В составе испанского клуба голом отметился Джовани Ло Чельсо. У итальянской команды отличился Сусо.

В параллельном матче «Олимпиакос» на своем поле разгромил «Дюделанж» со счетом 5:1.

После этого тура «Бетис» набрал восемь очков и продолжает лидировать в турнирной таблице группы F. «Олимпиакос» и «Милан», набрав по семь баллов, расположились на второй и третьей позиции соответственно. «Дюделанж», проиграв все четыре встречи, занимает четвертую строчку.