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01:19 (мск), источник: Советский спорт

Гол Сусо спас «Милан» от поражения «Бетису» в матче Лиги Европы

Футболисты «Бетиса» сыграли вничью с «Миланом» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась со счетом 1:1. В составе испанского клуба голом отметился Джовани Ло Чельсо. У итальянской команды отличился Сусо.

В параллельном матче «Олимпиакос» на своем поле разгромил «Дюделанж» со счетом 5:1.

После этого тура «Бетис» набрал восемь очков и продолжает лидировать в турнирной таблице группы F. «Олимпиакос» и «Милан», набрав по семь баллов, расположились на второй и третьей позиции соответственно. «Дюделанж», проиграв все четыре встречи, занимает четвертую строчку.

В следующем туре «Бетис» на своем поле примет «Олимпиакос», а «Милан» дома сыграет против «Дюделанжа».

Бетис 1:1
Первый тайм: 1:0
Милан
8.11.2018, 23:00 Групповой турнир: Группа F Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Главные тренеры
Солар Кике Сетьен Дженнаро Гаттузо
Голы
12′ Джовани Ло Сельсо (Х. Фирпо) 21
8 Хесус Хоакин Сусо 62′
Составы
Пау Лопес 13
45′ Зухаир Феддаль 4
Марк Бартра 5
Хуниор Фирпо 20
Аисса Манди 23
Серхио Каналес 6
Виллиам Карвалью 14
61′ Джовани Ло Сельсо 21
Кристиан Тельо 11
74′ Антонио Санабрия 9
Лорен Морон 16
67′ Санчес Родригес Хоакин (к) 17
Андрес Гуардадо 18
25 Пепе Рейна
17 Кристиан Сапата (к)
68 Рикардо Родригес 73′
14 Темуе Бакайоко 89′
79 Франк Кессье
8 Хесус Хоакин Сусо
11 Фабио Борини
63 Патрик Кутроне
22 Матео Пабло Музаккьо 82′ 78′
13 Алессио Романьоли
93 Диего Лаксальт 76′
20 Иньяцио Абате
10 Хакан Чалханоглу 89′
16 Андреа Бертолаччи 90+4′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 4
2 Угловые 3
19 Фолы 12
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
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