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02:00 (мск), источник: Советский спорт

Сергей Семак: Результат в целом приемлемый, учитывая плотность календаря

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак — о ничьей с «Бордо» (1:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

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— Тяжело начали матч. Наверное, позднее время повлияло на темп, и до пропущенного гола мы смотрелись не лучшим образом. Затем стали действовать лучше, в том числе в контроле. Во втором тайме играли лучше, смогли сравнять, но в концовке все-таки где-то подсели, не хватило сил, но были хорошие быстрые атаки, в которых мы могли и победить, хотя на мой взгляд на победу не наиграли. Хотя результат в целом приемлемый, учитывая плотность календаря. Провели ротацию, уже через два дня следующий матч, теперь будем готовиться к нему.

— Почему вы выбрали схему с 5 защитниками? И почему с атакующим центральным защитником был именно Маммана, а не, скажем, Мевля?
 — Потому что у соперника очень сильные фланговые атакующие игроки. Поэтому из тех, кто был у нас в наличии на этот матч, Набиуллину и Анюкову на краях приходилось бы достаточно сложно справляться. Поэтому мы и крепили фланги. А почему Мевля? Это привычная позиции для него. Он играл на ней, поэтому проще было поступить так. Исходя из тех сложностей, которые у нас возникли и которые я перечислил, мы решили так, потому что это было проще для восприятия тем же Михой, который сыграл очень хорошо.

— Вопрос по тактике. В три защитника, понятно, переход случился вынужденный. Но как долго вы наигрывали эту схему? Только вчера? И будет ли эта схема рабочей в перспективе или вы оставите ее для обстоятельств, подобных сегодняшним?
 — Мы должны иметь ее в своем арсенале, поскольку у нас есть центральные защитники, но не всегда достаточное количество фланговых. Мы ее не наигрывали, у нас, к сожалению, не было времени, так сложились обстоятельства. Но многим она уже была знакома, поэтом решили ее использовать. Сыграли мы за исключение некоторых моментов неплохо. Только для тех, кто по ней прежде не играл, возникали сложности, связанные в первую очередь с быстротой перемещения и восприятия схемы. А в остальном все игроки ее нормально усвоили и справились.

— «Зенит» сегодня долгое время был в роли догоняющего. Это заслуга соперника или же некий убающивающий маневр? И стало ли для вас неожиданным, что стадион был заполнен процентов на 10−15?
 — Мы не применяли никакой убаюкивающий маневр. Скорее, соперник в начале был очень активен, они быстрее двигались, закономерно забили и владели преимуществом. Что касается посещаемости, то мы не были удивлены, поскольку смотрели предыдущие матчи. И на Лигу Европы, к сожалению, в Бордо ходит очень небольшое количество болельщиков. В чемпионате ситуация другая, особенно когда приезжают лидеры, а в Лиге Европы так. Но мы не удивились.

— В продолжение темы тактики. В схеме с тремя центральными на флангах могут играть как защитники, так и атакующие игроки. Почему вы выбрали Набиуллина и Анюкова, а не, например, Мака и Шатова?
 — Так мы ведь попробовали и Мака. Изначально действительно сыграли так, поскольку у нас была возможность это сделать, но учитывая состояние других футболистов по ходу матча, если бы мы не забили и нам нужно было бы больше атаковать, вполне возможно, выпустили бы и на второй фланг кого-то более атакующего. А так — да, есть оба варианта. Но еще раз — нашим атакующим игрокам нужно усвоить эту схему лучше, чтобы не создавать излишнего риска, особенно при игре в обороне.

— Вы дали отдохнуть Дзюбе и Ивановичу…
 — С Дзюбой — неправда. Мы не дали отдохнуть, у него повреждение.

— Сможет ли он сыграть с ЦСКА?
 — Завтра приедем и решим. Пока он не тренировался, занимается индивидуальной. Завтра все узнаем.

— Но значат ли все эти меры, что вы держали в уме матч с ЦСКА и ставили его в приоритете выше, чем игру в Бордо?
 — Я уже сказал, что у Дзюбы проблема со здоровьем. Если же говорить об Ивановиче, то мы внимательно следим за его состоянием. Поставить его в таком матче после нагрузки, которую он уже получил, было риском. Он очень устал. Поэтому мы, понимая это, просто решили не возить его по 4,5 часа туда и обратно, чтобы он вышел на поле на 10−15 минут. Решили его поберечь. Он выполняет огромный объем работы, играет много, поэтому ему необходима была пауза вне зависимости от следующего соперника. К ЦСКА же мы начинаем готовиться с настоящего момента.

Бордо 1:1
Первый тайм: 1:0
Зенит
8.11.2018, 23:00 Групповой турнир: Группа C Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux)
Главные тренеры
Эрик Бедуэ Сергей Семак
Голы
35′ Франсуа Камано 11
29 Антон Заболотный (Д. Кузяев) 72′
Составы
Бенуа Костиль (к) 1
Юссуф Сабали 20
Максим Пундже 29
41′ Вукашин Йованович 14
Паблу 25
Лукас Лерагер 19
Юнусс Санкаре 13
Самюэль Калу 10
84′ Ярослав Плашил 18
Николя Де Превиль 12
46′ Андреас Корнелиус 9
Джимми Бриан 7
65′ 67′ Франсуа Камано 11
Янн Карамо 8
99 Андрей Лунев 35′
15 Эльмир Набиуллин 31′
13 Луиш Нету 60′
23 Миха Мевля
30 Эмануэль Маммана
10 Клаудио Маркизио
5 Леандро Паредес
29 Антон Заболотный
2 Александр Анюков (к) 60′ 23′
20 Роберт Мак
21 Александр Ерохин 65′
14 Далер Кузяев
11 Себастьян Дриусси 78′
17 Олег Шатов
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
24 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 5
13 Фолы 16
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Харальд Лехнер (Австрия)
Боковой судья Андреас Хайденрайх (Австрия)
Боковой судья Максимилиан Кольбич (Австрия)
За воротами Александр Харкам (Австрия)
За воротами Юлиан Вайнбергер (Австрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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