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08:57 (мск), источник: ТАСС

Россия приблизилась к Франции и оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия по итогам четвертого тура группового этапа Лиги Европы сократила отставание от Франции и оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Произошло это благодаря положительным результатам российских клубов и осечек соперников.

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Четвертый тур Лиги Европы принес в копилку России 0,833 балла. Московский «Спартак» и «Краснодар», обыгравшие «Рейнджерс» (4:3) и «Стандард» (2:1) соответственно, набрали по 0,333 балла. Петербургский «Зенит» за ничью с французским «Бордо» заработал 0,166.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа C, 8.11.2018, 23:00
Бордо
1Зенит1

Суммарный коэффициент России по итогам игр, прошедших на этой неделе в еврокубках, составляет 48,382 балла. Португалия после ничьей «Спортинга» в матче против лондонского «Арсенала» отстала на 0,633 балла — 42,842. У французов свои встречи проиграли «Ренн» и «Марсель», уступившие киевскому «Динамо» (1:3) и римскому «Лацио» (1:2). «Бордо», как и «Зенит», заработал 0,166 балла, установив суммарный коэффициент для Франции на отметке 53,165.

Лидером таблицы коэффициентов остается Испания — 92,855 балла. На втором месте находится Англия — 70,320. Третью строчку занимает Италия (69,725), четвертую — Германия (65,355).

По итогам текущего розыгрыша таблица коэффициентов определяет представительство клубов в еврокубках на сезон-2020/21 — шестая позиция дает право выставлять в Лиге чемпионов три клуба вместо двух.

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Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — пять баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — одно очко.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Спартак
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Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рейнджерс
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