Семак: Результат в матче ЛЕ с «Бордо» приемлем для «Зенита», учитывая плотность календаря

«Тяжело начали матч, наверное, позднее время повлияло на темп, и до пропущенного гола мы смотрелись не лучшим образом. Во втором тайме играли лучше, смогли сравнять, но в концовке подсели и не хватило сил — были быстрые атаки, в которых мы могли и победить, хотя, на мой взгляд, на победу не наиграли. Хотя результат приемлемый, учитывая плотность календаря. Провели ротацию, уже через два дня следующий матч, теперь будем готовиться к нему», — сказал Семак.