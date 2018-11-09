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09:08 (мск), источник: ТАСС

Семак: Результат в матче ЛЕ с «Бордо» приемлем для «Зенита», учитывая плотность календаря

ТАСС, 9 ноября. Ничья по итогам матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против французского «Бордо» — приемлемый результат для футболистов «Зенита», учитывая сложный график игр. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Сергей Семак, чьи слова приводит пресс-служба петербургского клуба.

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Встреча, прошедшая в четверг во Франции, завершилась со счетом 1:1.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа C, 8.11.2018, 23:00
Бордо
1Зенит1

«Тяжело начали матч, наверное, позднее время повлияло на темп, и до пропущенного гола мы смотрелись не лучшим образом. Во втором тайме играли лучше, смогли сравнять, но в концовке подсели и не хватило сил — были быстрые атаки, в которых мы могли и победить, хотя, на мой взгляд, на победу не наиграли. Хотя результат приемлемый, учитывая плотность календаря. Провели ротацию, уже через два дня следующий матч, теперь будем готовиться к нему», — сказал Семак.

Следующие матчи группового этапа Лиги Европы обе команды проведут дома 29 ноября. «Зенит» на своем поле примет «Копенгаген», а «Бордо» сыграет со «Славией». В турнирной таблице группы C российский клуб лидирует, набрав 8 очков. На втором месте идет «Славия» (7 очков), третий — «Копенгаген» (5), «Бордо» занимает последнюю строчку (1).

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