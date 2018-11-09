После победы «Астаны» в матче Лиги Европы Казахстан поднялся в рейтинге коэффициентов УЕФА

С еврокубкового сезона 2018/2019 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона 2014/2015, соответственно набранные очки в сезоне 2013/2014 вычитаются.
Казахстан, ранее располагавшийся на 25-й строчке, теперь занимает 24-е место с коэффициентом 19,250 (4.250 рейтинг текущего сезона).
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания — 93,569 (9.571)
2. Англия — 70,320 (7,500)
3. Италия — 69,725 (7,642)
4. Германия — 65,355 (8,642)
5. Франция — 53,165 (5,250)
6. Россия — 48,382 (5,416)
7. Португалия — 42,732 (5,500)
8. Бельгия — 37,300 (5,200)
9. Украина — 37,100 (3,800)
10. Турция — 33,200 (4,100)
…
24. Казахстан — 19,250 (4,250).