Заболотный: «Зенит» мог обыграть «Бордо» в матче ЛЕ, но игроков подвела реализация

Встреча, которая прошла в четверг в Бордо на стадионе «Стад-де-Бордо», завершилась со счетом 1:1.
Заболотный стал автором единственного гола «Зенита».
«Могли выиграть, да. Хорошие проводили контратаки, возможности были, но, к сожалению, не смогли реализовать моменты. Думаю, здесь никому не будет легко — “Бордо” очень хорошо играет дома. Теперь будем готовиться к следующему матчу чемпионата [против ЦСКА]», — сказал Заболотный.
Следующие матчи группового этапа Лиги Европы обе команды проведут дома 29 ноября. «Зенит» на своем поле примет «Копенгаген», а «Бордо» сыграет со «Славией». В турнирной таблице группы C российский клуб лидирует, набрав 8 очков. На втором месте идет «Славия» (7 очков), третий — «Копенгаген» (5), «Бордо» занимает последнюю строчку (1).