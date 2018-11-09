Заболотный: «Зенит» мог обыграть «Бордо» в матче ЛЕ, но игроков подвела реализация

Встреча, которая прошла в четверг в Бордо на стадионе «Стад-де-Бордо», завершилась со счетом 1:1.

«Могли выиграть, да. Хорошие проводили контратаки, возможности были, но, к сожалению, не смогли реализовать моменты. Думаю, здесь никому не будет легко — “Бордо” очень хорошо играет дома. Теперь будем готовиться к следующему матчу чемпионата [против ЦСКА]», — сказал Заболотный.