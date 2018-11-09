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11:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Нас перебили, но мы выиграли». Как «Астана» играла с «Яблонцем» в четвертом туре ЛЕ

«Астана» одержала важную победу над «Яблонцем» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы, хотя чешский клуб превзошел казахстанского чемпиона по числу нанесенных ударов по воротам, передает корреспондент Vesti.kz.

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Так, удары по воротам 10−14 (из них в створ 5−1), угловые 5−3, офсайды 6−1, передачи 438−309 (из них точные 344−211), отборы/перехваты/подборы 42−27, желтые карточки 2−1, фолы 20−6, владение мячом 56%-44%.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 8.11.2018, 18:50
Астана
2Яблонец1

Отметим, что встреча в столице Казахстана завершилась со счетом 2:1 в пользу астанчан. В их составе голы на 18-й и 88-й минутах забивали Педро Энрике и Евгений Постников. Гостям удалось огорчить голкипера хозяев Ненада Эрича благодаря автоголу Бахтиера Зайнутдинова на 41-й минуте.

После четвертого тура «Астана» с восемью очками сохранила лидерство в группе К, столько же баллов у киевского «Динамо», переигравшего дома «Ренн» (3:1) и расположившегося на второй строчке по дополнительным показателям, французский клуб с отставанием на пять пунктов остался на третьей позиции, «Яблонец» — на четвертой, имея в активе два балла.

Игры пятого тура пройдут 29 ноября. В этот день «Астана» на своем поле встретится с киевским «Динамо», а «Яблонец» дома примет «Ренн».

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