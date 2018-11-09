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11:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» поднялась на рекордное место в рейтинге клубов УЕФА после победы над «Яблонцем»

ФК «Астана» после победы в домашнем матче над чешским «Яблонцем» (2:1) в Лиге Европы поднялся в рейтинге УЕФА на рекордную 50-ю позицию, сообщает KazFootball.kz.

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Согласно обновленному рейтингу клубных команд Европейского союза футбольных ассоциаций, «Астана» поднялась на 50 место с коэффициентом 27,500.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 8.11.2018, 18:50
Астана
2Яблонец1

Это самая высокая позиция, которую когда-либо занимал казахстанский клуб с момента вхождения нашей страны в УЕФА. Столичная команда ранее занимала 53-е место, что также было самой высокой позицией представителей Казахстана в клубном рейтинге Ассоциации.

Всего за пять сезонов «Астана» продвинулась со стартового 402 места на 50-ю позицию.

Напомним, что после четвертого тура «Астана» с восемью очками сохранила лидерство в группе К, столько же баллов у киевского «Динамо», переигравшего дома «Ренн» (3:1) и расположившегося на второй строчке по дополнительным показателям, французский клуб с отставанием на пять пунктов остался на третьей позиции, «Яблонец» — на четвертой, имея в активе два балла.

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