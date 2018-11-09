«Астана» поднялась на рекордное место в рейтинге клубов УЕФА после победы над «Яблонцем»

Это самая высокая позиция, которую когда-либо занимал казахстанский клуб с момента вхождения нашей страны в УЕФА. Столичная команда ранее занимала 53-е место, что также было самой высокой позицией представителей Казахстана в клубном рейтинге Ассоциации.

Напомним, что после четвертого тура «Астана» с восемью очками сохранила лидерство в группе К, столько же баллов у киевского «Динамо», переигравшего дома «Ренн» (3:1) и расположившегося на второй строчке по дополнительным показателям, французский клуб с отставанием на пять пунктов остался на третьей позиции, «Яблонец» — на четвертой, имея в активе два балла.