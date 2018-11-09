«Держит уровень наравне с “Арсеналом” и “Челси”». «Астана» входит в ТОП-10 клубов, не проигрывавших в группе ЛЕ

Горечь неудач еще не познавали: австрийский «Зальцбург» (четыре победы в группе B), питерский «Зенит» (две победы и две ничьих в группе С), загребское «Динамо» (четыре победы в группе D), лондонский «Арсенал» (три победы и одна ничья в группа Е), испанский «Бетис» (две победы и две ничьих в группе F), испанский «Вильярреал» (одна победа и три ничьих в группе G), немецкий «Айнтрахт» (четыре победы в группе Н), казахстанская «Астана» и киевское «Динамо» (по две победы и по две ничьих в группе К) и лондонский «Челси» (четыре победы в группе L).