«Держит уровень наравне с “Арсеналом” и “Челси”». «Астана» входит в ТОП-10 клубов, не проигрывавших в группе ЛЕ

Горечь неудач еще не познавали: австрийский «Зальцбург» (четыре победы в группе B), питерский «Зенит» (две победы и две ничьих в группе С), загребское «Динамо» (четыре победы в группе D), лондонский «Арсенал» (три победы и одна ничья в группа Е), испанский «Бетис» (две победы и две ничьих в группе F), испанский «Вильярреал» (одна победа и три ничьих в группе G), немецкий «Айнтрахт» (четыре победы в группе Н), казахстанская «Астана» и киевское «Динамо» (по две победы и по две ничьих в группе К) и лондонский «Челси» (четыре победы в группе L).
Матч четвертого тура ЛЕ между «Астаной» и чешским «Яблонцем» проходил в столице Казахстана и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Победа позволила казахстанскому клубу набрать восемь очков и сохранить лидерство в своем квартете. Столько же баллов у киевского «Динамо», расположившегося на второй строчке по дополнительным показателям после победы над «Ренном» (3:1). Французский клуб с тремя очками остался на третьей позиции, «Яблонец» — на четвертой с отставанием от лидеров на шесть пунктов.
Игры пятого тура пройдут 29 ноября. В этот день «Астана» на своем поле встретится с киевским «Динамо», а «Яблонец» дома примет «Ренн».