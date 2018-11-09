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11:15 (мск), источник: Vesti.kz

Самый дорогой футболист «Астаны» оказался в тройке грубых игроков Лиги Европы

Самый дорогой футболист нынешнего состава «Астаны» Педро Энрике оказался в тройке грубых игроков после четырех туров группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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28-летний бразилец совершил 15 фолов. Столько же нарушений у Пиероса Сотириу из «Копенгагена», разделившего с Энрике второе-третье места. Больше всех фолил еще один представитель датского клуба Дам Н`Дой — в 17 случаях.

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В прошедших четырех турах Энрике на поле провел 305 минут, в ходе которых забил два гола и отдал один голевой пас при трех предупреждениях.

Атакующий полузащитник минувшим летом был арендован «Астаной» у греческого клуба ПАОК. Срок аренды рассчитан до 30 июня следующего года. Его контракт с командой из Салоники действует до лета 2020-го.

Трансферная стоимость легионера оценивается в три миллиона евро, что делает его самым дорогим футболистом казахстанского клуба.

Напомним, матч четвертого тура ЛЕ между «Астаной» и чешским «Яблонцем» проходил в столице Казахстана и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Игры пятого тура пройдут 29 ноября. В этот день «Астана» на своем поле встретится с киевским «Динамо», а «Яблонец» дома примет «Ренн».

Астана 2:1
Первый тайм: 1:1
Яблонец
8.11.2018, 18:50 Групповой турнир: Группа K Astana Arena
Главные тренеры
Григорий Бабаян Петр Рада
Голы
18′ Педру Энрике (Б. Зайнутдинов) 11
88′ Евгений Постников (М. Томасов) 44
19 Бактиер Зайнутдинов 41′
Составы
Ненад Ерич (к) 1
Антонио Рукавина 2
78′ Марин Аничич 5
Евгений Постников 44
Ласло Кляйнхайслер 6
Иван Маевский 18
Марин Томасов 14
Бактиер Зайнутдинов 19
55′ 80′ Педру Энрике 11
Роман Муртазаев 45
71′ Ришард Алмейда 20
Серикжан Мужиков 7
61′ Жуниор Кабананга 30
Рангело Янга 32
30 Властимил Грубы
2 Давид Говорка
5 Матей Ганоусек
13 Давид Лисхка
26 Томаш Голеш
3 Томаш Хюбшман (к)
7 Якуб Поважанец
10 Михал Травник
15 Мартин Долежал
21 Эдуард Соболь 72′
6 Милош Кратохвил
25 Владимир Йовович 89′ 28′
27 Войтех Кубиста
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 14
5 Удары в створ 1
5 Угловые 3
20 Фолы 6
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Иштван Вод (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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