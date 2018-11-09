Самый дорогой футболист «Астаны» оказался в тройке грубых игроков Лиги Европы

28-летний бразилец совершил 15 фолов. Столько же нарушений у Пиероса Сотириу из «Копенгагена», разделившего с Энрике второе-третье места. Больше всех фолил еще один представитель датского клуба Дам Н`Дой — в 17 случаях.

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В прошедших четырех турах Энрике на поле провел 305 минут, в ходе которых забил два гола и отдал один голевой пас при трех предупреждениях.

Атакующий полузащитник минувшим летом был арендован «Астаной» у греческого клуба ПАОК. Срок аренды рассчитан до 30 июня следующего года. Его контракт с командой из Салоники действует до лета 2020-го.

Трансферная стоимость легионера оценивается в три миллиона евро, что делает его самым дорогим футболистом казахстанского клуба.

Напомним, матч четвертого тура ЛЕ между «Астаной» и чешским «Яблонцем» проходил в столице Казахстана и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.