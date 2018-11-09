Четыре игрока «Астаны» попали в символическую сборную группы Лиги Европы

Команда составлена по итогам четвертого тура группового этапа. Из игроков «Астаны» в символическую сборную вошли защитник Евгений Постников, ставший автором победного гола, полузащитник Педро Энрике, открывший счет в матче, а также Иван Маевский и Ричард Алмейда.