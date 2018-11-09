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12:36 (мск), источник: Vesti.kz

Четыре игрока «Астаны» попали в символическую сборную группы Лиги Европы

Четыре игрока столичной «Астаны» попали в символическую сборную группы «К» Лиги Европы по версии статистического сайта WhoScored, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: Reuters

Команда составлена по итогам четвертого тура группового этапа. Из игроков «Астаны» в символическую сборную вошли защитник Евгений Постников, ставший автором победного гола, полузащитник Педро Энрике, открывший счет в матче, а также Иван Маевский и Ричард Алмейда.

Напомним, что «Астана» дома одержала победу над чешским «Яблонцем» со счетом — 2:1.

Следующий еврокубковый матч казахстанский клуб проведет на своем поле 29 ноября против киевского «Динамо».

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