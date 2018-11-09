Четыре игрока «Астаны» попали в символическую сборную группы Лиги Европы
Четыре игрока столичной «Астаны» попали в символическую сборную группы «К» Лиги Европы по версии статистического сайта WhoScored, сообщает KazFootball.kz.
Четыре игрока столичной «Астаны» попали в символическую сборную группы «К» Лиги Европы по версии статистического сайта WhoScored, сообщает KazFootball.kz.
Команда составлена по итогам четвертого тура группового этапа. Из игроков «Астаны» в символическую сборную вошли защитник Евгений Постников, ставший автором победного гола, полузащитник Педро Энрике, открывший счет в матче, а также Иван Маевский и Ричард Алмейда.
Напомним, что «Астана» дома одержала победу над чешским «Яблонцем» со счетом — 2:1.
Следующий еврокубковый матч казахстанский клуб проведет на своем поле 29 ноября против киевского «Динамо».