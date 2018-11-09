Решение задачи. При каком раскладе «Астана» сможет оформить выход в плей-офф уже в следующем туре ЛЕ

Источник: Reuters

Для этого казахстанской команде необходимо 29 ноября на своем поле с любым счетом переиграть киевское «Динамо». На данный момент в активе обеих команд по восемь очков, тогда как французский «Ренн» с тремя баллами идет на третьем месте, а чешский «Яблонец» располагается на четвертой позиции с отставанием на шесть пунктов от лидеров квартета К.

Если «Астана» и «Динамо» сыграют вничью, то наберут по девять очков. В этом случае они также могут рассчитывать на досрочный выход из группы, если в параллельной игре «Яблонец» дома выиграет у «Ренна» или сыграет вничью с французской командой.

В случае победы «Ренна» в Чехии при ничьей в матче «Астана» — «Динамо», французский клуб сократит отставание от лидеров группы до трех очков, в случае поражения казахстанского клуба и вовсе — до двух очков. В то же время команда Сабри Лямуши сможет реально побороться за одну из двух путевок в плей-офф.

Для этого ей (при отставании на два очка) потребуется в заключительном матче группового этапа победить на своем поле «Астану» с любым результатом, а при отставании на три очка французам необходимо выиграть 3:0 или с другим приемлемым счетом, позволяющим по дополнительным показателям в личных встречах обойти казахстанский клуб в таблице при равенстве очков.