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13:42 (мск), источник: Vesti.kz

Решение задачи. При каком раскладе «Астана» сможет оформить выход в плей-офф уже в следующем туре ЛЕ

После четырех матчей «Астана» не знает поражений в текущем групповом этапе Лиги Европы и уже в пятом туре может досрочно оформить выход в плей-офф турнира, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Для этого казахстанской команде необходимо 29 ноября на своем поле с любым счетом переиграть киевское «Динамо». На данный момент в активе обеих команд по восемь очков, тогда как французский «Ренн» с тремя баллами идет на третьем месте, а чешский «Яблонец» располагается на четвертой позиции с отставанием на шесть пунктов от лидеров квартета К.

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Если «Астана» и «Динамо» сыграют вничью, то наберут по девять очков. В этом случае они также могут рассчитывать на досрочный выход из группы, если в параллельной игре «Яблонец» дома выиграет у «Ренна» или сыграет вничью с французской командой.

В случае победы «Ренна» в Чехии при ничьей в матче «Астана» — «Динамо», французский клуб сократит отставание от лидеров группы до трех очков, в случае поражения казахстанского клуба и вовсе — до двух очков. В то же время команда Сабри Лямуши сможет реально побороться за одну из двух путевок в плей-офф.

Для этого ей (при отставании на два очка) потребуется в заключительном матче группового этапа победить на своем поле «Астану» с любым результатом, а при отставании на три очка французам необходимо выиграть 3:0 или с другим приемлемым счетом, позволяющим по дополнительным показателям в личных встречах обойти казахстанский клуб в таблице при равенстве очков.

Напомним, матч четвертого тура ЛЕ между «Астаной» и чешским «Яблонцем» проходил в столице Казахстана и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Астана 2:1
Первый тайм: 1:1
Яблонец
8.11.2018, 18:50 Групповой турнир: Группа K Astana Arena
Главные тренеры
Григорий Бабаян Петр Рада
Голы
18′ Педру Энрике (Б. Зайнутдинов) 11
88′ Евгений Постников (М. Томасов) 44
19 Бактиер Зайнутдинов 41′
Составы
Ненад Ерич (к) 1
Антонио Рукавина 2
78′ Марин Аничич 5
Евгений Постников 44
Ласло Кляйнхайслер 6
Иван Маевский 18
Марин Томасов 14
Бактиер Зайнутдинов 19
55′ 80′ Педру Энрике 11
Роман Муртазаев 45
71′ Ришард Алмейда 20
Серикжан Мужиков 7
61′ Жуниор Кабананга 30
Рангело Янга 32
30 Властимил Грубы
2 Давид Говорка
5 Матей Ганоусек
13 Давид Лисхка
26 Томаш Голеш
3 Томаш Хюбшман (к)
7 Якуб Поважанец
10 Михал Травник
15 Мартин Долежал
21 Эдуард Соболь 72′
6 Милош Кратохвил
25 Владимир Йовович 89′ 28′
27 Войтех Кубиста
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 14
5 Удары в створ 1
5 Угловые 3
20 Фолы 6
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Иштван Вод (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Решение задачи. При каком раскладе "Астана" сможет оформить выход в плей-офф уже в следующем туре ЛЕ
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