Белорусские болельщики сравнили Жиру с салатом Оливье

Одна из болельщиц, являющаяся персональной поклонницей чемпиона мира-2018, пришла на трибуны стадиона в Борисове с плакатом, на котором француз был изображен в форме «Арсенала», цвета которого защищал до перехода в стан «синих». Но интереснее была литературная часть баннера.