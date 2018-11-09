Белорусские болельщики сравнили Жиру с салатом Оливье
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру во время матча Лиги Европы против БАТЭ стал героем забавного баннера.
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру во время матча Лиги Европы против БАТЭ стал героем забавного баннера.
Одна из болельщиц, являющаяся персональной поклонницей чемпиона мира-2018, пришла на трибуны стадиона в Борисове с плакатом, на котором француз был изображен в форме «Арсенала», цвета которого защищал до перехода в стан «синих». Но интереснее была литературная часть баннера.
«Оливье Жиру лучше салата Оливье», — гласила надпись.
«Челси» победил БАТЭ с минимальным счетом — сразу после перерыва гол забил как раз Жиру.