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18:50 (мск), источник: ТАСС

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит поведение фанатов «Спартака» в матче с «Рейнджерс»

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция (CEDB) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

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фотографий
8
фотографий

Встреча состоялась 8 ноября на «Открытие-Арене» и завершилась победой «Спартака» со счетом 4:3. Во время игры болельщики московского клуба неоднократно использовали пиротехнику, из-за этого на 35-й минуте матч был приостановлен на полторы минуты.

«CEBD рассмотрит поведение болельщиков московского “Спартака” в матче четвертого тура Лиги Европы против шотландского “Рейнджерс”. Решение будет опубликовано позднее», — сказали в пресс-службе.

«Спартак» вырвал победу у «Рейнджерс», трижды сравнивая счет по ходу матча
Во время загрузки произошла ошибка.
09:58 (мск)© Ньюстюб
Спартак 4:3
Первый тайм: 2:3
Рейнджерс
8.11.2018, 20:55 Зрители: 22296 Групповой турнир: Группа G Открытие Арена
Главные тренеры
Рауль Рианчо Стивен Джеррард
Голы
22′ Лоренсо Мельгарехо (И. Попов) 25
35′ Коннор Голдсон 6
58′ де Соуза Луиз Адриану 12
59′ Софьян Ханни (Р. Зобнин) 94
26 Роман Еременко 5′
21 Даниэл Кандеяш (Дж. Флэнаган) 27′
40 Гленн Миддлтон 41′
Составы
Александр Максименко 98
28′ Николай Рассказов 92
77′ Лоренсо Мельгарехо 25
63′ Сальваторе Боккетти (к) 16
Илья Кутепов 29
Софьян Ханни 94
Роман Зобнин 47
30′ Фернанду 11
15′ 71′ Ивелин Попов 71
Артем Тимофеев 40
60′ Роман Еременко 26
Денис Глушаков 8
81′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
1 Алан Макгрегор
2 Джеймс Таверньер (к)
6 Коннор Голдсон
19 Никола Катич
37 Скотт Эрфилд
20 Альфредо Морелос 78′
21 Даниэл Кандеяш
40 Гленн Миддлтон
15 Джонатон Флэнаган 82′
16 Эндрю Холлидэй
23 Лассана Кулибали 82′ 34′
35 Эрос Грезда
10 Овие Эджариа 90′
36 Гарет Маколи
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 8
19 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 1
9 Угловые 6
16 Фолы 17
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Иван Бебек (Хорватия)
Боковой судья Томислав Петрович (Хорватия)
Боковой судья Миро Гргич (Хорватия)
За воротами Марио Зебец (Хорватия)
За воротами Горан Габрило (Хорватия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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