Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит поведение фанатов «Спартака» в матче с «Рейнджерс»
МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/.
МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/.
Встреча состоялась 8 ноября на «Открытие-Арене» и завершилась победой «Спартака» со счетом 4:3. Во время игры болельщики московского клуба неоднократно использовали пиротехнику,
«CEBD рассмотрит поведение болельщиков московского “Спартака” в матче четвертого тура Лиги Европы против шотландского “Рейнджерс”. Решение будет опубликовано позднее», — сказали в
|Рауль Рианчо
|Стивен Джеррард
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|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|8
|19
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|1
|9
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Иван Бебек (Хорватия)
|Боковой судья
|Томислав Петрович (Хорватия)
|Боковой судья
|Миро Гргич (Хорватия)
|За воротами
|Марио Зебец (Хорватия)
|За воротами
|Горан Габрило (Хорватия)