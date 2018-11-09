Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит поведение фанатов «Спартака» в матче с «Рейнджерс»

Встреча состоялась 8 ноября на «Открытие-Арене» и завершилась победой «Спартака» со счетом 4:3. Во время игры болельщики московского клуба неоднократно использовали пиротехнику, из-за этого на 35-й минуте матч был приостановлен на полторы минуты.