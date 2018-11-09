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20:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Геннадий Орлов: Французский середняк работает с мячом лучше «Зенита». Это стагнация нашего футбола

Известный телекомментатор — о матче «Зенита» с «Бордо», который выявил серьезные проблемы российского футбола, и ЦСКА.

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— Тоскливо было наблюдать за «Зенитом» в матче с «Бордо»? — первый вопрос телекомментатору.

— С моей стороны было бы смешно утверждать, что «Зенит» играл хорошо. Играл он плохо. Первое, что бросилось в глаза — большая разница в работе с мячом. Питерцы уступили «Бордо» в этом компоненте. Вы же видели, как французы контролировали мяч, отдавали передачи. А гости порой даже три точных паса не могли сделать. Много потерь… «Бордо», стоит признать, мощно прессинговал — и у питерцев, по всей видимости, просто начали дрожать ноги. Под таким давлением подопечные Сергея Семака теряли уверенность, допускали ошибки.

— Но ведь лидеру чемпионата России противостояла 11-я команда Франции.

— Так вот это и удручает! Что мы тогда с «ПСЖ» делать будем?! У середняка чемпионата Франции техника на порядок выше, чем у «Зенита». Это говорит о слабости российского футбола, о его общем уровне. Стагнация! РФС почти год уже не работает… Все же очевидно… Никаких подвижек, никакой работы. Ну должно же что-то происходить в детских школах, в клубных академиях! Почему в советском футболе был Федор Черенков? Как он мягко работал с мячом! Да в каждом поколении были свои лидеры по этому показателю. Эдуард Стрельцов, Валентин Иванов, Давид Кипиани, Михаил Месхи. Да я вам сотню фамилий могу назвать!

А наши команды порой играют всего 30 матчей за сезон. Этого очень мало! В Европе по-другому. Откуда тогда взяться прогрессу? Лига чемпионов все нам показывает. В Лиге Европы мы еще держимся, так как тут играют середняки.

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— Поняли, зачем Семак поставил «автобус» и решил сыграть в пять защитников?

— «Зенит» попал в сложную ситуацию. В частности, главный тренер. Семак же никогда не говорил, что его команда будет играть в пять защитников.

— Почему же изменил своему принципу? Поехал во Францию сыграть на ничью?

— А получилось так, что играть то некому! Он вынужден был прибегнуть к такой тактике.

— Что значит — некому играть?

— Например, нет людей в центре поля, на которых можно рассчитывать. Ерохин играет полубольной. Ну это совсем не тот футболист, который выступал за сборную России на чемпионате мира. И даже при этом у него в нынешнем сезоне четыре гола и три результативных передачи в РПЛ. Но против «Бордо» ему уже было сложно. Полубольной, понимаете?

— Зачем же его выпускать?

— А больше некому играть. Семак — заложник трансферной политики. Оздоев не может играть на таком уровне. А если брать защиту, то Набиуллин тоже не тянет, ошибается. Да, они стараются, но этого не всегда хватает. Заболотный молодец, забил гол.

— Но гол скорее сделал Кузяев.

— Кузяев отлично сыграл! Суперпроход по флангу. Далер — один из пяти игроков, которые позволяют «Зениту» лидировать в чемпионате.

— Назовете еще четверых?

— Помимо Кузяева, это Иванович, Паредес, Лунев и Дзюба. Вот эта пятерка делает погоду. Плюс еще Дриусси хорошо играл, но сейчас сбавил. Может быть, после удаления с московским «Динамо» с ним серьезно поговорили. Не знаю… Но что-то он какой-то грустный и на поле ничего особо не показывает.

— Вы не назвали Маркизио. В целом, трансферная ошибка?

— Это все клише. На самом деле, Маркизио — помощь. Заметьте, тренер «Бордо» после матча сказал, что именно итальянец перевернул игру. Когда Маркизио во втором тайме стал больше брать мяч и смещаться вправо и влево, «Зенит» начал смотреться содержательнее. У него просто другая культура игры. Есть такое понятие — «футбольный интеллект». Так вот этот показатель у Паредеса и Маркизио примерно одинаковый. Но вся соль в том, что остальные зенитовцы до этого интеллекта не дотягивают. То же самое могу сказать и про Ивановича. Почему Аршавин в свое время быстро адаптировался в лондонском «Арсенале»? Опять же все дело в футбольном мышлении. По интеллекту он соответствовал своим новым одноклубникам.

— А Шатов?

— Он пока не набрал форму. Вчера вышел на замену и не впечатлил. Мы же видели прежде другого Шатова. Наверное, надо задавать вопросы двум итальянским физиотерапевтам, которые работают в клубе. Но здесь важно понимать одну вещь.

— Какую?

— Почти все игроки, как и помощники, работники, достались Семаку в наследство от предыдущего главного тренера. Сергею Богдановичу еще нужно до конца разобраться, что, чего и как. У кого какой контракт и так далее. Он же просил усиления. Очевидно же, что сейчас «Зениту» нужны левый и правый защитники. Вячеслав Малафеев заявил, что клуб будет пытаться укрепиться зимой. В общем, пообещал.

— Нужны только крайние защитники?

— Почему? Если не будет Кокорина, нужно еще и нападающего купить. Давайте реально смотреть на вещи. Да и полузащитник не помешает. Потом, непонятно, почему сейчас так скис Мак. Так что Семаку предстоит много работы. Хороший опыт для тренера.

— Справится ли?

— Сложная задача. Посмотрим. Кого устраивает такая игра? Чего лукавить? Болельщики «Зенита» расстроены больше всех.

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— Зато есть результат.

— Да, команда побеждает, но, как правило, за счет индивидуальных действий тех игроков, которых я назвал выше. Эта пятерка тащит на себе «Зенит». Так как Лунев, Иванович, Паредес, Кузяев, Дзюба — лучшие в своих амплуа в России, то это позволяет команде лидировать в чемпионате.

— Игра с «Бордо» ярко выявила дзюбозависимость «Зенита»?

— Естественно! Отсутствие Дзюбы, Ивановича сразу сказывается.

— У команды нет плана «Б»?

— Как он может быть, если план «А» не до конца выстроен? В основе не хватает игроков… Об этом периодически и говорит Семак. А скептики на него накидываются: мол, зачем он жалуется?

— Несправедливо?

— А кого он получил в наследство? Давайте объективно смотреть на вещи. Я сейчас выступаю не «за» и не «против» Семака. Был бы на его месте Петров, Сидоров, да какая разница? Факт в другом. Тренер просил игроков, а ему их не дали. Что вы от него хотите? Что с него можно спрашивать? И при этом не забывайте, что Семак идет на первом месте в чемпионате с семиочковым отрывом! Да еще и восемь очков набрал в Лиге Европы.

— Как, кстати, оцените шансы питерцев в еврокубке?

— Очевидно, что этот турнир он не выиграет. Но главная задача «Зенита» другая — чемпионат страны. Футбол — это денежная индустрия. Финансовые средства можно получить только от Лиги чемпионов. Доходы от Лиги Европы — это все-таки крохи. А попадание в группу ЛЧ — это вообще-то 20 миллионов евро!

— За счет этого, кстати, во многом и живет ближайший соперник «Зенита» — ЦСКА.

— А этот молодой ЦСКА мне очень симпатичен! Ребята играют в пас. Посмотрите, как они технично владеют мячом. В любых ситуациях отдают передачи, подбегают друг к другу. Нет больших разрывов в линиях. В воскресенье предстоит интересное столкновение ЦСКА и «Зенита».

— При этом Гончаренко не сетует на свой состав.

— Так Семак тоже не жалуется, не плачется, а просто говорит то, что есть. После «Бордо» он, например, не сказал, что ему не хватает футболистов. Он стесняется, он корректный. Это я констатирую со стороны. Я же комментатор, это моя работа!

Бордо 1:1
Первый тайм: 1:0
Зенит
8.11.2018, 23:00 Групповой турнир: Группа C Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux)
Главные тренеры
Эрик Бедуэ Сергей Семак
Голы
35′ Франсуа Камано 11
29 Антон Заболотный (Д. Кузяев) 72′
Составы
Бенуа Костиль (к) 1
Юссуф Сабали 20
Максим Пундже 29
41′ Вукашин Йованович 14
Паблу 25
Лукас Лерагер 19
Юнусс Санкаре 13
Самюэль Калу 10
84′ Ярослав Плашил 18
Николя Де Превиль 12
46′ Андреас Корнелиус 9
Джимми Бриан 7
65′ 67′ Франсуа Камано 11
Янн Карамо 8
99 Андрей Лунев 35′
15 Эльмир Набиуллин 31′
13 Луиш Нету 59′
23 Миха Мевля
30 Эмануэль Маммана
10 Клаудио Маркизио
5 Леандро Паредес
29 Антон Заболотный
2 Александр Анюков (к) 60′ 23′
20 Роберт Мак
21 Александр Ерохин 65′
14 Далер Кузяев
11 Себастьян Дриусси 78′
17 Олег Шатов
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
24 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 5
14 Фолы 16
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Харальд Лехнер (Австрия)
Боковой судья Андреас Хайденрайх (Австрия)
Боковой судья Максимилиан Кольбич (Австрия)
За воротами Александр Харкам (Австрия)
За воротами Юлиан Вайнбергер (Австрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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