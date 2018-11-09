Геннадий Орлов: Французский середняк работает с мячом лучше «Зенита». Это стагнация нашего футбола

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— Тоскливо было наблюдать за «Зенитом» в матче с «Бордо»? — первый вопрос телекомментатору.

— С моей стороны было бы смешно утверждать, что «Зенит» играл хорошо. Играл он плохо. Первое, что бросилось в глаза — большая разница в работе с мячом. Питерцы уступили «Бордо» в этом компоненте. Вы же видели, как французы контролировали мяч, отдавали передачи. А гости порой даже три точных паса не могли сделать. Много потерь… «Бордо», стоит признать, мощно прессинговал — и у питерцев, по всей видимости, просто начали дрожать ноги. Под таким давлением подопечные Сергея Семака теряли уверенность, допускали ошибки.

— Но ведь лидеру чемпионата России противостояла 11-я команда Франции.

— Так вот это и удручает! Что мы тогда с «ПСЖ» делать будем?! У середняка чемпионата Франции техника на порядок выше, чем у «Зенита». Это говорит о слабости российского футбола, о его общем уровне. Стагнация! РФС почти год уже не работает… Все же очевидно… Никаких подвижек, никакой работы. Ну должно же что-то происходить в детских школах, в клубных академиях! Почему в советском футболе был Федор Черенков? Как он мягко работал с мячом! Да в каждом поколении были свои лидеры по этому показателю. Эдуард Стрельцов, Валентин Иванов, Давид Кипиани, Михаил Месхи. Да я вам сотню фамилий могу назвать!

А наши команды порой играют всего 30 матчей за сезон. Этого очень мало! В Европе по-другому. Откуда тогда взяться прогрессу? Лига чемпионов все нам показывает. В Лиге Европы мы еще держимся, так как тут играют середняки.

— Поняли, зачем Семак поставил «автобус» и решил сыграть в пять защитников?

— «Зенит» попал в сложную ситуацию. В частности, главный тренер. Семак же никогда не говорил, что его команда будет играть в пять защитников.

— Почему же изменил своему принципу? Поехал во Францию сыграть на ничью?

— А получилось так, что играть то некому! Он вынужден был прибегнуть к такой тактике.

— Что значит — некому играть?

— Например, нет людей в центре поля, на которых можно рассчитывать. Ерохин играет полубольной. Ну это совсем не тот футболист, который выступал за сборную России на чемпионате мира. И даже при этом у него в нынешнем сезоне четыре гола и три результативных передачи в РПЛ. Но против «Бордо» ему уже было сложно. Полубольной, понимаете?

— Зачем же его выпускать?

— А больше некому играть. Семак — заложник трансферной политики. Оздоев не может играть на таком уровне. А если брать защиту, то Набиуллин тоже не тянет, ошибается. Да, они стараются, но этого не всегда хватает. Заболотный молодец, забил гол.

— Но гол скорее сделал Кузяев.

— Кузяев отлично сыграл! Суперпроход по флангу. Далер — один из пяти игроков, которые позволяют «Зениту» лидировать в чемпионате.

— Назовете еще четверых?

— Помимо Кузяева, это Иванович, Паредес, Лунев и Дзюба. Вот эта пятерка делает погоду. Плюс еще Дриусси хорошо играл, но сейчас сбавил. Может быть, после удаления с московским «Динамо» с ним серьезно поговорили. Не знаю… Но что-то он какой-то грустный и на поле ничего особо не показывает.

— Вы не назвали Маркизио. В целом, трансферная ошибка?

— Это все клише. На самом деле, Маркизио — помощь. Заметьте, тренер «Бордо» после матча сказал, что именно итальянец перевернул игру. Когда Маркизио во втором тайме стал больше брать мяч и смещаться вправо и влево, «Зенит» начал смотреться содержательнее. У него просто другая культура игры. Есть такое понятие — «футбольный интеллект». Так вот этот показатель у Паредеса и Маркизио примерно одинаковый. Но вся соль в том, что остальные зенитовцы до этого интеллекта не дотягивают. То же самое могу сказать и про Ивановича. Почему Аршавин в свое время быстро адаптировался в лондонском «Арсенале»? Опять же все дело в футбольном мышлении. По интеллекту он соответствовал своим новым одноклубникам.

— А Шатов?

— Он пока не набрал форму. Вчера вышел на замену и не впечатлил. Мы же видели прежде другого Шатова. Наверное, надо задавать вопросы двум итальянским физиотерапевтам, которые работают в клубе. Но здесь важно понимать одну вещь.

— Какую?

— Почти все игроки, как и помощники, работники, достались Семаку в наследство от предыдущего главного тренера. Сергею Богдановичу еще нужно до конца разобраться, что, чего и как. У кого какой контракт и так далее. Он же просил усиления. Очевидно же, что сейчас «Зениту» нужны левый и правый защитники. Вячеслав Малафеев заявил, что клуб будет пытаться укрепиться зимой. В общем, пообещал.

— Нужны только крайние защитники?

— Почему? Если не будет Кокорина, нужно еще и нападающего купить. Давайте реально смотреть на вещи. Да и полузащитник не помешает. Потом, непонятно, почему сейчас так скис Мак. Так что Семаку предстоит много работы. Хороший опыт для тренера.

— Справится ли?

— Сложная задача. Посмотрим. Кого устраивает такая игра? Чего лукавить? Болельщики «Зенита» расстроены больше всех.

— Зато есть результат.

— Да, команда побеждает, но, как правило, за счет индивидуальных действий тех игроков, которых я назвал выше. Эта пятерка тащит на себе «Зенит». Так как Лунев, Иванович, Паредес, Кузяев, Дзюба — лучшие в своих амплуа в России, то это позволяет команде лидировать в чемпионате.

— Игра с «Бордо» ярко выявила дзюбозависимость «Зенита»?

— Естественно! Отсутствие Дзюбы, Ивановича сразу сказывается.

— У команды нет плана «Б»?

— Как он может быть, если план «А» не до конца выстроен? В основе не хватает игроков… Об этом периодически и говорит Семак. А скептики на него накидываются: мол, зачем он жалуется?

— Несправедливо?

— А кого он получил в наследство? Давайте объективно смотреть на вещи. Я сейчас выступаю не «за» и не «против» Семака. Был бы на его месте Петров, Сидоров, да какая разница? Факт в другом. Тренер просил игроков, а ему их не дали. Что вы от него хотите? Что с него можно спрашивать? И при этом не забывайте, что Семак идет на первом месте в чемпионате с семиочковым отрывом! Да еще и восемь очков набрал в Лиге Европы.

— Как, кстати, оцените шансы питерцев в еврокубке?

— Очевидно, что этот турнир он не выиграет. Но главная задача «Зенита» другая — чемпионат страны. Футбол — это денежная индустрия. Финансовые средства можно получить только от Лиги чемпионов. Доходы от Лиги Европы — это все-таки крохи. А попадание в группу ЛЧ — это вообще-то 20 миллионов евро!

— За счет этого, кстати, во многом и живет ближайший соперник «Зенита» — ЦСКА.

— А этот молодой ЦСКА мне очень симпатичен! Ребята играют в пас. Посмотрите, как они технично владеют мячом. В любых ситуациях отдают передачи, подбегают друг к другу. Нет больших разрывов в линиях. В воскресенье предстоит интересное столкновение ЦСКА и «Зенита».

— При этом Гончаренко не сетует на свой состав.