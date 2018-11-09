Геннадий Орлов: Французский середняк работает с мячом лучше «Зенита». Это стагнация нашего футбола
Известный телекомментатор — о матче «Зенита» с «Бордо», который выявил серьезные проблемы российского футбола, и ЦСКА.
Известный телекомментатор — о матче «Зенита» с «Бордо», который выявил серьезные проблемы российского футбола, и ЦСКА.
— Тоскливо было наблюдать за «Зенитом» в матче с «Бордо»? — первый вопрос телекомментатору.
— С моей стороны было бы смешно утверждать, что «Зенит» играл хорошо. Играл он плохо. Первое, что бросилось в глаза — большая разница в работе с мячом. Питерцы уступили «Бордо» в этом компоненте. Вы же видели, как французы контролировали мяч, отдавали передачи. А гости порой даже три точных паса не могли сделать. Много потерь… «Бордо», стоит признать, мощно прессинговал — и у питерцев, по всей видимости, просто начали дрожать ноги. Под таким давлением подопечные Сергея Семака теряли уверенность, допускали ошибки.
— Но ведь лидеру чемпионата России противостояла 11-я команда Франции.
— Так вот это и удручает! Что мы тогда с «ПСЖ» делать будем?! У середняка чемпионата Франции техника на порядок выше, чем у «Зенита». Это говорит о слабости российского футбола, о его общем уровне. Стагнация! РФС почти год уже не работает… Все же очевидно… Никаких подвижек, никакой работы. Ну должно же
А наши команды порой играют всего 30 матчей за сезон. Этого очень мало! В Европе
— Поняли, зачем Семак поставил «автобус» и решил сыграть в пять защитников?
— «Зенит» попал в сложную ситуацию. В частности, главный тренер. Семак же никогда не говорил, что его команда будет играть в пять защитников.
— Почему же изменил своему принципу? Поехал во Францию сыграть на ничью?
— А получилось так, что играть то некому! Он вынужден был прибегнуть к такой тактике.
— Что значит — некому играть?
— Например, нет людей в центре поля, на которых можно рассчитывать. Ерохин играет полубольной. Ну это совсем не тот футболист, который выступал за сборную России на чемпионате мира. И даже при этом у него в нынешнем сезоне четыре гола и три результативных передачи в РПЛ. Но против «Бордо» ему уже было сложно. Полубольной, понимаете?
— Зачем же его выпускать?
— А больше некому играть. Семак — заложник трансферной политики. Оздоев не может играть на таком уровне. А если брать защиту, то Набиуллин тоже не тянет, ошибается. Да, они стараются, но этого не всегда хватает. Заболотный молодец, забил гол.
— Но гол скорее сделал Кузяев.
— Кузяев отлично сыграл! Суперпроход по флангу. Далер — один из пяти игроков, которые позволяют «Зениту» лидировать в чемпионате.
— Назовете еще четверых?
— Помимо Кузяева, это Иванович, Паредес, Лунев и Дзюба. Вот эта пятерка делает погоду. Плюс еще Дриусси хорошо играл, но сейчас сбавил. Может быть, после удаления с московским «Динамо» с ним серьезно поговорили. Не знаю… Но
— Вы не назвали Маркизио. В целом, трансферная ошибка?
— Это все клише. На самом деле, Маркизио — помощь. Заметьте, тренер «Бордо» после матча сказал, что именно итальянец перевернул игру. Когда Маркизио во втором тайме стал больше брать мяч и смещаться вправо и влево, «Зенит» начал смотреться содержательнее. У него просто другая культура игры. Есть такое понятие — «футбольный интеллект». Так вот этот показатель у Паредеса и Маркизио примерно одинаковый. Но вся соль в том, что остальные зенитовцы до этого интеллекта не дотягивают. То же самое могу сказать и про Ивановича. Почему Аршавин в свое время быстро адаптировался в лондонском «Арсенале»? Опять же все дело в футбольном мышлении. По интеллекту он соответствовал своим новым одноклубникам.
— А Шатов?
— Он пока не набрал форму. Вчера вышел на замену и не впечатлил. Мы же видели прежде другого Шатова. Наверное, надо задавать вопросы двум итальянским физиотерапевтам, которые работают в клубе. Но здесь важно понимать одну вещь.
— Какую?
— Почти все игроки, как и помощники, работники, достались Семаку в наследство от предыдущего главного тренера. Сергею Богдановичу еще нужно до конца разобраться, что, чего и как. У кого какой контракт и так далее. Он же просил усиления. Очевидно же, что сейчас «Зениту» нужны левый и правый защитники. Вячеслав Малафеев заявил, что клуб будет пытаться укрепиться зимой. В общем, пообещал.
— Нужны только крайние защитники?
— Почему? Если не будет Кокорина, нужно еще и нападающего купить. Давайте реально смотреть на вещи. Да и полузащитник не помешает. Потом, непонятно, почему сейчас так скис Мак. Так что Семаку предстоит много работы. Хороший опыт для тренера.
— Справится ли?
— Сложная задача. Посмотрим. Кого устраивает такая игра? Чего лукавить? Болельщики «Зенита» расстроены больше всех.
— Зато есть результат.
— Да, команда побеждает, но, как правило, за счет индивидуальных действий тех игроков, которых я назвал выше. Эта пятерка тащит на себе «Зенит». Так как Лунев, Иванович, Паредес, Кузяев, Дзюба — лучшие в своих амплуа в России, то это позволяет команде лидировать в чемпионате.
— Игра с «Бордо» ярко выявила дзюбозависимость «Зенита»?
— Естественно! Отсутствие Дзюбы, Ивановича сразу сказывается.
— У команды нет плана «Б»?
— Как он может быть, если план «А» не до конца выстроен? В основе не хватает игроков… Об этом периодически и говорит Семак. А скептики на него накидываются: мол, зачем он жалуется?
— Несправедливо?
— А кого он получил в наследство? Давайте объективно смотреть на вещи. Я сейчас выступаю не «за» и не «против» Семака. Был бы на его месте Петров, Сидоров, да какая разница? Факт в другом. Тренер просил игроков, а ему их не дали. Что вы от него хотите? Что с него можно спрашивать? И при этом не забывайте, что Семак идет на первом месте в чемпионате с семиочковым отрывом! Да еще и восемь очков набрал в Лиге Европы.
— Как, кстати, оцените шансы питерцев в еврокубке?
— Очевидно, что этот турнир он не выиграет. Но главная задача «Зенита» другая — чемпионат страны. Футбол — это денежная индустрия. Финансовые средства можно получить только от Лиги чемпионов. Доходы от Лиги Европы — это
— За счет этого, кстати, во многом и живет ближайший соперник «Зенита» — ЦСКА.
— А этот молодой ЦСКА мне очень симпатичен! Ребята играют в пас. Посмотрите, как они технично владеют мячом. В любых ситуациях отдают передачи, подбегают друг к другу. Нет больших разрывов в линиях. В воскресенье предстоит интересное столкновение ЦСКА и «Зенита».
— При этом Гончаренко не сетует на свой состав.
— Так Семак тоже не жалуется, не плачется, а просто говорит то, что есть. После «Бордо» он, например, не сказал, что ему не хватает футболистов. Он стесняется, он корректный. Это я констатирую со стороны. Я же комментатор, это моя работа!
|Эрик Бедуэ
|Сергей Семак
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|24
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Харальд Лехнер (Австрия)
|Боковой судья
|Андреас Хайденрайх (Австрия)
|Боковой судья
|Максимилиан Кольбич (Австрия)
|За воротами
|Александр Харкам (Австрия)
|За воротами
|Юлиан Вайнбергер (Австрия)