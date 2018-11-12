Рыболовлев может продать «Монако» только после победы в Лиге чемпионов

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«Если однажды мечта Дмитрия Рыболовлева о победе в Лиге чемпионов сбудется, тогда, возможно, он продаст клуб», — сказал Васильев, которого цитирует страница телепередачи Canal Football Club на французском Canal+ в Twitter.

Он также добавил, что руководство клуба пригласило Тьерри Анри на пост главного тренера команды на долгий срок, а не как «пожарного» — тренера, призванного вывести команду из кризиса. После 12 туров чемпионата Франции «Монако» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков.