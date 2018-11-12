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00:25 (мск), источник: Р-Спорт

Рыболовлев может продать «Монако» только после победы в Лиге чемпионов

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев готов будет рассмотреть возможность продажи «Монако» только в том случае, если команда выиграет Лигу чемпионов, заявил вице-президент футбольного клуба Вадим Васильев.

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Источник: Reuters

«Если однажды мечта Дмитрия Рыболовлева о победе в Лиге чемпионов сбудется, тогда, возможно, он продаст клуб», — сказал Васильев, которого цитирует страница телепередачи Canal Football Club на французском Canal+ в Twitter.

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Он также добавил, что руководство клуба пригласило Тьерри Анри на пост главного тренера команды на долгий срок, а не как «пожарного» — тренера, призванного вывести команду из кризиса. После 12 туров чемпионата Франции «Монако» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков.

Генеральный прокурор княжества Монако Сильви Пети-Леклер 7 ноября подтвердила РИА Новости, что президенту футбольного клуба «Монако» Рыболовлеву были предъявлены обвинения и что полиция продолжает оперативные мероприятия по его делу. Точную статью она не назвала. По данным газеты Monde, прокуратура Монако вменяет ему факты «коррупции», «торговли влиянием» и соучастие в этих преступлениях. Рыболовлев на текущей неделе вернулся в Москву.

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