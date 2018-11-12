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12:16 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА готов перенести матчи ЛЧ на выходные в ответ на создание Суперлиги

УЕФА не намерен мириться с планами европейских топ-клубов создать Суперлигу и уже разрабатывает способы противодействия, сообщает AS.

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, в знак протеста против создания Суперлиги организация готова внести значительные изменения в расписание матчей под её эгидой, главным из которых будет перенос игр Лиги чемпионов на выходные дни. При этом в будние дни будут проводиться встречи сборных.

В ведущих лигах недовольны планами УЕФА — руководители испанской Примеры, английской Премьер-лиги, немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А уже подписали соглашение об отказе подстраиваться под новое расписание и отправили его в УЕФА.

Ранее стало известно, что 16 европейских топ-клубов втайне от УЕФА занимаются разработкой Суперлиги — закрытого коммерческого турнира, который должен заменить Лигу чемпионов.

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