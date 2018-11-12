УЕФА готов перенести матчи ЛЧ на выходные в ответ на создание Суперлиги
УЕФА не намерен мириться с планами европейских
УЕФА не намерен мириться с планами европейских
По информации издания, в знак протеста против создания Суперлиги организация готова внести значительные изменения в расписание матчей под её эгидой, главным из которых будет перенос игр Лиги чемпионов на выходные дни. При этом в будние дни будут проводиться встречи сборных.
В ведущих лигах недовольны планами УЕФА — руководители испанской Примеры, английской
Ранее стало известно, что 16 европейских