УЕФА готов перенести матчи ЛЧ на выходные в ответ на создание Суперлиги

По информации издания, в знак протеста против создания Суперлиги организация готова внести значительные изменения в расписание матчей под её эгидой, главным из которых будет перенос игр Лиги чемпионов на выходные дни. При этом в будние дни будут проводиться встречи сборных.



В ведущих лигах недовольны планами УЕФА — руководители испанской Примеры, английской Премьер-лиги, немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А уже подписали соглашение об отказе подстраиваться под новое расписание и отправили его в УЕФА.



Ранее стало известно, что 16 европейских топ-клубов втайне от УЕФА занимаются разработкой Суперлиги — закрытого коммерческого турнира, который должен заменить Лигу чемпионов.