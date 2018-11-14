Кайрат Нурдаулетов: Киевское «Динамо» — амбициозная команда и приедет биться с «Астаной»!

— Кайрат Жумабекович, очевидно, 20 сентября вы смотрели трансляцию из Украины, где киевское «Динамо» экзаменовала «Астану» в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА. Какое впечатление произвел на вас соперник и как бы вы расценили действия казахстанской команды?

— Киевское «Динамо» сегодня — это молодая команда, обладающая целой россыпью талантов, но это команда находится на стадии становления и развития. Тот матч с «Астаной» был равным, и ничейный счет отражает соотношение сил на поле. «Астана» очень достойно выглядела в той встрече, хотя, накануне фаворитам выступали именно киевляне. После матча с «Астаной» украинские СМИ обрушили шквал критики на главного тренера «Динамо» Александра Хацкевича, но в последнее время видно, что киевляне набрали ход и две подряд уверенные победы на французским «Ренном», лишнее тому свидетельство. «Динамо» на подъеме и «Астане» 29 ноября будет очень сложно.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа K, 29.11.2018, 18:50 Астана - Динамо К -

— В матче с «Астаной» киевлян устроит и ничья — один балл, набранный в столице Казахстана, гарантирует украинскому клубу выход в плей-офф Лиги Европы. Значит ли это, что наш соперник 29 ноября будет играть на ничью?

— Нет, не думаю. «Динамо» — амбициозная команда, и они будут биться, пытаясь отобрать у «Астаны» 3 очка. Это групповая стадия Лиги Европы, это монитор, за которым наблюдают сотни ведущих скаутов мира, и молодая киевская поросль будет стремиться показать себя во всей красе.

— Насколько важно и принципиально киевлянам занять именно 1 место в группе К групповой стадии Лиги Европы УЕФА?

— Ну, во-первых, первое место в группе — это престиж. Для такой команды, как «Динамо» (Киев) цель «лишь бы выйти в плей-офф» стоять не может. Это топ-клуб, это самый успешный и славный клуб бывшего СССР, это клуб-легенда. А во-вторых, все понимают, что победитель группы получит в 1/16 финала более слабого соперника — а это, согласитесь, немаловажно.

— Впервые в истории казахстанского футбола наш клуб пробился в знаковую элиту — ТОП-50 клубного рейтинга УЕФА. Этим клубом, естественно, стала «Астана». Этот успех столичной команды — случайность?

— Это не случайно, и это не удивительно. Я вижу работу, которую ведет клуб на протяжении последних 5−6 лет. «Астана» заслужила эту позицию своим отношением, своим подходом, концепцией, своей игрой. Причем, прогресс очевиден не только в игре клуба. Резко вырос менеджмент клуба, скаутинг, работа пресс-службы и маркетинга. Люди в клубе от уборщицы до президента усердно и целенаправленно работают, неся статус бесспорного и безоговорочного лидера казахстанского футбола. Футбольная «Астана», сегодня — это один из лучших спортивных проектов Казахстана, это настоящая гордость нашего народа. А матч 29 ноября против киевлян будет серьезной проверкой нашего флагмана на крепость, на зрелость, на медные трубы. Это будет суперматч и я уверен, что болельщики, купившие билеты на эту игру, получат невероятное удовольствие.

Напомним, что матч «Астана» — «Динамо» (Киев, Украина) состоится 29 ноября на стадионе «Астана Арена». Начало встречи в 21.50.