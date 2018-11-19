Тебас призвал УЕФА исключить «ПСЖ» и «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов на год

«Очень важно, чтобы в этой ситуации УЕФА предпринял реальные меры. Необходимо наказать “ПСЖ” и “Манчестер Сити”. Заставляя их посидеть год без участия в Лиге чемпионов, мы покажем другим клубам, что все правила международных футбольных организаций должны строго соблюдаться. Если УЕФА действительно дорожит своей репутацией и готов действовать по правилам организации, то он обязан применить санкции в отношении этих команд», — приводит слова Тебаса Goal.com.