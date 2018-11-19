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18:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Тебас призвал УЕФА исключить «ПСЖ» и «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов на год

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» должны быть исключены из Лиги чемпионов на год за нарушение правил финансового фэйр-плей.

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Источник: AFP 2018

Ранее Football Leaks опубликовал информацию, согласно которой «ПСЖ» и «Манчестер Сити» избежали санкций за нарушение правил организации с помощью президента ФИФА Джанни Инфантино и экс-главы УЕФА Мишеля Платини.

«Очень важно, чтобы в этой ситуации УЕФА предпринял реальные меры. Необходимо наказать “ПСЖ” и “Манчестер Сити”. Заставляя их посидеть год без участия в Лиге чемпионов, мы покажем другим клубам, что все правила международных футбольных организаций должны строго соблюдаться. Если УЕФА действительно дорожит своей репутацией и готов действовать по правилам организации, то он обязан применить санкции в отношении этих команд», — приводит слова Тебаса Goal.com.

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